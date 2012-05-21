福特将向经销商装运Focus电动汽车--消息

路透底特律5月18日电---知情人士表示,美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)本周末将向经销商装运其首款电动汽车.

未来几周将有350辆Focus电动汽车运往加州、新泽西和纽约的67家经销商.制造部门高管周五批准了该决定.

该消息人士称,每家经销商将得到约六辆电动车,其中一辆将为样车.

福特拒绝对该消息置评.消息人士要求匿名,因该计划属於机密.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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