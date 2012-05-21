福特将向经销商装运Focus电动汽车--消息

希腊敦促德国放弃对希腊预算盈余目标的不合理高要求
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
路透底特律5月18日电---知情人士表示,美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)本周末将向经销商装运其首款电动汽车.
未来几周将有350辆Focus电动汽车运往加州、新泽西和纽约的67家经销商.制造部门高管周五批准了该决定.
该消息人士称,每家经销商将得到约六辆电动车,其中一辆将为样车.
福特拒绝对该消息置评.消息人士要求匿名,因该计划属於机密.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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