G20会议上叙利亚问题和新兴市场动荡或令美国如坐针毡

9月1日在俄罗斯圣彼得堡拍到的20国集团峰会的宣传招牌。 REUTERS/Alexander Demianchuk

* 全球性论坛难以统一发声

* 叙利亚问题为本次年会蒙上阴霾

* 美元的主导地位造成货币冲击

* “会议成果”将产自税收、影子银行与衍生品议题

路透莫斯科9月3日 - 20国集团(G20)在2009年全球金融危机中初试牛刀，在发达国家和新兴国家之间达成史无前例的合作，避免了一场前所未有的经济崩溃。

四年之后，由资本出逃新兴市场为主的权力与金钱的“风水轮转”，以及在叙利亚问题上不断扩大的分歧，将在本周四开始的俄罗斯圣彼得堡峰会上考验G20领导人的决心。

G20囊括了占全球总人口三分之二的发达与发展中国家，占全球经济总产出的90%。正是这种广阔的覆盖范围，使其难以达成统一阵线。

“政策协调方面存在巨大真空，我觉得情况从未如此严重过，”一位全球经济学家在展望此次峰会时匿名表示。 本次会议为期两天。

奥巴马在极力争取西方国家支持其对叙利亚实施军事打击，美国政府相信叙利亚在内战中使用化学武器，使1,400人丧生。

通常是美国坚定盟友的英国，因上周议会反对，决定退出行动。

奥巴马要求国会批准对叙利亚动武，让俄罗斯大为讶异，因为美国在过去10年间先后带头对伊拉克和阿富汗动武，这次却显得有些软弱。

俄罗斯总统普京希望在G20会议上讨论叙利亚问题，而且不大可能有任何退让。

“这里不能替代联合国安理会，不能决定是否使用武力。但这是一个很好的讨论平台，为什么不加以利用？”普京周六表示。

“难道摧毁国际安全体系和国际法基础就再次符合美国利益了吗？这会加强美国的国际地位吗？我看未必。”他表示。

叙利亚和俄罗斯称反对派使用了化学武器，意在引起外国军事干预。俄罗斯多次在联合国安理会行使否决权，阻止对叙利亚采取行动。

G20会议期间，这场冲突不可避免地将在会场外讨论，但是否会提交给各国领导人作为正式议题，还并不清楚。

虽然周二以色列试射导弹引起恐慌，但奥巴马总统正在前往俄罗斯的路上，联合国检查人员还未报告大马士革的伤亡情况，美国国会也要到下周才进行投票，因此预计美国目前不会对叙利亚进行空中打击。

**美元主导地位**

美元在全球金融体系中所发挥的主导作用，要为今年市场出现的过山车境况承担部分责任。美元占全球央行外汇储备的62%。

今年伊始，日本首相安倍晋三推出的激进财政和货币刺激举措就饱受非议，其举措有引发“货币战争”造成竞争性贬值之嫌。

“安倍经济学”最终在2月的财长会议上得到了认可。毕竟美联储每个月都在购买850亿美元的债券，以确保美国经济得到能够承受的信贷。

当美联储主席伯南克5月表示，随着美国经济复苏，联储将缩减刺激举措，涌入新兴市场的廉价美元出现了回流。

拥有经常帐和财政赤字的国家深受其害，其中尤以印度为甚。

俄罗斯G20峰会的协调人Ksenia Yudayeva在记者会上表示，“我们预计将会对美国退出量化宽松政策有深入的讨论。”

俄罗斯投行VTB Capital全球宏观经济策略师Neil MacKinnon称，“新兴市场面临的压力和波动提醒人们，复苏可能会轻易被颠覆。”

**会议成果**

若无“成果”达成，峰会便不算完整。这次与会的领袖预计将签署提案，应对7月所提出的跨国企业避税问题。

另外，峰会还将提出完善全球金融衍生品市场管理规范的提议，以避免该市场膨胀破裂。

G20的金融稳定委员会(FSB)也将给予所谓“影子银行”改革期限，要求其到2015年时符合全球新规。

此外，在中美积极刺激内需之际，欧洲松绑节支的速度却一直较慢。欧盟最大金主德国更是不愿签署空白支票，来支持欧元区银行联盟。

不过，该如何让全球摆脱仰赖某种单一货币的紧迫问题，并不在本次G20领袖讨论的范围当中。

“美元对市场而言很关键，扩大来说美国的量化宽松也是如此，”Capital Economics的Neil Shearing说。对于新兴市场，他表示，“比弱势美元更糟的事就是强势美元。”(完)

(编译 隋芬/李春喜/张荻/李婷仪; 审校 郑茵/隋芬)

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