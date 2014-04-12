焦点：G20公报关注乌克兰事件后续影响 敦促美国批准IMF改革计划

2014年4月11日，G20国家财长和央行行长在IMF和世行2014春季会议上的集体照。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿4月11日 -20国集团(G20)财长和央行总裁周五在最后公报中表示，全球主要经济体正密切关注乌克兰的经济形势，以防所产生的任何后续影响会危及经济和金融稳定。

与此同时，G20官员继续向美国施压，要求该国尽快批准国际货币基金组织(IMF)改革计划。G20成员国于2010年就将IMF资源增加一倍，并提升新兴市场国家话语权的改革计划达成一致。但美国国会迟迟没有批准该计划。G20表示，对此“深感失望”，并指出，如果美国未能在今年年底前通过该计划，将与IMF携手制订出如何推进改革的替代选项。

尽管最后公报对发达国家宽松货币政策的外溢影响等某些关键问题的讨论不及2月公报具体，但一位G20消息人士表示，这些方面的调整只是措辞有别，并无本质性的改变。

在谈到乌克兰问题时，G20称，IMF和世界银行仍是“通过政策建议和催化融资来帮助各国应对其经济挑战”的最适合机构。

G20表示，“我们正密切关注乌克兰的经济形势，对任何威胁经济和金融稳定的风险保持警惕，同时，对IMF近期在准备进行重大改革之时，参与解决乌克兰问题表示欢迎。”IMF-世界银行春季会议同期在华盛顿举行。

公报中没有特别提到G20成员国俄罗斯。

这位G20消息人士在会议结束前表示，会上没有讨论对俄罗斯的经济制裁。

**IMF改革和宽松货币政策**

被一拖再拖的IMF改革将给予金砖五国等新兴市场国家更多的话语权。金砖五国包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

G20在公报中指出，对IMF配额和治理改革进程不断被推迟“深感失望”。

G20称，如果改革计划在年底前得不到批准，“我们将呼吁IMF继续推进现有的工作，并制订出下一步的选项。G20将与IMF(政策委员会)协作，安排时间就这些选项进行讨论。”

周五稍早，俄罗斯财长表示，如果美国不批准2010年达成一致的IMF治理改革计划，发展中国家可能要求调整IMF的紧急借贷机制。

在谈到美国联邦储备委员会(FED/美联储)和其他主要国家央行的宽松货币政策对全球其他国家造成的影响时，G20公报承诺，将就其行动进行“明确及时的沟通”，关注这些国家“重新调整”政策时，可能对全球产生的影响。

公报没有具体点名某一国的货币政策，并且删去了2月公报中强调各国央行应在撤走刺激举措时谨慎行事的这部分内容。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。