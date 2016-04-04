投资焦点：德国公债收益率准备再次测试零水平 考验投资者神经

2011年12月30日，柏林，图为德国马克和欧元纸币。 REUTERS/Pawel Kopczynski

路透伦敦4月1日 - 德国公债10年期收益率再次蓄力下冲零水平，一年前未能破零，引发了大规模的德债抛售潮。

外界对德国公债收益率是否会首次跌至负值存在分歧。该收益率是欧元区借贷成本的指标及很多固定收益投资组合中必备元素。

不过部分因素暗示，投资者又将要冒着蒙受数个百分点损失的风险，去追求或许仅有20个基点的获利。

10年期德国公债收益率周五报0.16%，去年4月触及纪录低位0.05%，随后通胀改观引发一波抛售，推动该收益率在6月中旬升至1%以上。

预测收益率降至负值的人士指称官方利率低于一年前水平，欧洲央行量化宽松购债规模扩大，而进入市场的新债很少。

不过，德债下跌重演的风险仍然存在。德债收益率仍在极低的0.5%水平，这意味着收益率略微上涨就能抹去投资者的收益，引发愈演愈烈的下跌之势。

“我们认为投资者可能已经从中吸取教训，”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu表示。

“由于德债价格愈发昂贵，而流动性在恶化，收益率突然跳涨的可能性在上升...风险与回报之比与上次处在同一水平。”

关键是，许多投资者--比如与欧债指数挂钩的投资者，除了持有德债之外别无选择。

他们可以减少持仓--交易员说仓位似乎较去年4月小得多，但对于占指数达三分之一左右的资产，他们根本无法回避。

**稀粥**

新债发行不大可能推动收益率上扬。法国巴黎银行策略师表示，4月是这一年中最沉闷的月份，欧元区整体发债规模预计要比赎回加上欧洲央行购债的总和低1,230亿欧元。

从周五开始，欧洲央行的月度购债规模将从600亿欧元增加至800亿欧元。未来三个月，额外购买的资产将主要是公债，特别是德国公债，预计直到6月才开始购买公司债。

荷兰合作银行称，4月债券赎回和欧洲央行购债占到价值约6.2万亿欧元市场总额的2%左右。

该行预计，到2016年底德债收益率为负0.10%。苏格兰皇家银行也预计收益率到时为负值，其他许多预测人士对排除这种可能性持谨慎态度。

鉴于欧洲央行将存款利率从一年前的负0.2%下调至负0.4%，公债收益率可能存在下行空间。

10年券与两年券之间的利差接近70个基点，是上年同期的两倍。经济前景并没有非常明显的改善，因此理论上收益率曲线应该不像这么陡。如果利差缩窄至去年时的水平，德债收益率应在负0.15%左右。

**资金面及基本面**

然而，一些市场人士表示，德债收益率由当前水准不会再跌多少了。法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略全球主管David Keeble指出，因欧元区3月核心通胀率加速。

“或有资金流方面的理由让收益率跌至负值，但我认为在基本面却站不住脚。”Keeble不认为10年期德债收益率会跌破0.10%。

而且如果真跌至负值，是否将无可避免出现一波卖压？

日本10年期公债收益率自2月以来即为负值，瑞士公债收益率则早在去年9月就为负。但两者均未像德债一样的突然冲高。

差别在于那些市场由不愿、或无法投资海外资产的国内企业主导。

而在德国，投资标的仅限欧洲的投资者，仍可选择卖出部分德债，并买入意大利或西班牙债券。

约束较少的投资者则完全退居观望。

“德债不再是固定收益资产，因为几乎已无法挣得收益。”BlueBay资产管理公司投资级别债券联席负责人Mark Dowding说。

德债2015年4-5月卖压图表：

tmsnrt.rs/1SEBpeT

德国10年期公债收益率，及两年/10年券利差图表：

tmsnrt.rs/1MGslXD

(完)