焦点：全球黄金产业重心东移 迪拜筹建大型冶炼厂

图为2013年6月5日在纽约West Point的美国西点铸币厂拍到的金条。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 1,400吨的Kaloti新黄金冶炼厂将成为全球最大炼厂之一

* Kaloti Precious Metals公司业务年增速一直为25%-35%

* 迪拜将新推现货金合约，针对小投资者和珠宝商

路透迪拜5月5日 -在迪拜郊区的沙漠中，正在建设全球最大之一的黄金冶炼厂。明年竣工后，它将有助于改变全球黄金产业的力量均势。

黄金需求的增长点正在东移，转向飞速发展的亚洲经济体。不过炼金和结算等重要产业活动仍受欧美主导。结算就是匹配投资者的买单和卖单。

迪拜这家价值6,000万美元的黄金冶炼厂由Kaloti Precious Metals建设。它是改变全球黄金版图的重要一步。此外，迪拜黄金和大宗商品交易商今年6月还打算推出一款现货金合约。

“迪拜已经是全球顶级黄金贸易中心，”Kaloti Precious Metals执行长TarekEl-Mdaka在采访中表示，“这个冶炼厂是下一步计划之一，将帮助迪拜成为实物黄金冶炼和结算的顶级中心。”

如果迪拜得偿所愿，将成为阿联酋(阿拉伯联合大公国)利用自身优势的典范--该国在地理上靠近印度、中国的顶级消费者，拥有低税环境和高度发达的运输业，所以能够挤占其他国家控制的行业。

根据迪拜多种商品交易中心(Multi Commodities Centre)，2014年迪拜处理的黄金进出口额高达750亿美元，2013年时为60亿美元；去年有将近40%的全球实货黄金是通过迪拜来交易的。

但该地区的炼金能力却较为落后。阿联酋每年的产能约为800吨，其中Kaloti所经营的炼金厂就占了450吨。瑞士以逾3,000吨的产能独霸全球炼金业，市占率约为50%以上。

Kaloti新炼金厂的黄金年产能将为1,400吨，白银产能为600吨。

该项目是押注未来几年亚洲的黄金需求将愈发强劲。不过，这无法保证，去年印度为了降低经常帐赤字，对黄金课征创纪录的10%进口税。

根据世界黄金协会，去年全球黄金需求减少15%至3,756吨。

但Kaloti总裁暨创办人Muniral-Kaloti表示，自25年前成立以来，公司贵金属产量和实货交易每年平均成长率为25-35%，在2012年交易金额来到逾300亿美元。他认为，长期来看，这样的成长率被中断的风险极低。

Kaloti在位于35楼的办公室表示，“并不只是迪拜如此。这个行业在壮大，这是大趋势。”

**引入现货合约**

在扩大冶炼产能之际，迪拜推动基于交易所的交易对其黄金产业增长的重要性，可能堪比黄金交易中心。目前进行黄金期货交易的迪拜黄金与商品交易所于4月表示，将在6月引入黄金现货合约。

该交易所目前处于敲定相关细节的最后阶段，但合约标的预计为纯度达0.995的黄金，单位为每手1公斤，这样的合约颇受印度消费者和投资者欢迎。

现货合约顾问委员会成员Mdaka承认面临挑战，但称迪拜量身打造的1公斤合约，将以不同于其他黄金交易中心的方式来吸引珠宝业和小型投资者。

Mdaka指出，上海、孟买和伊斯坦布尔都有黄金现货合约交易，但海外投资者在这些地区可能受到限制；伦敦的店头市场则存在交易对手风险，而且交易以12.5公斤的金砖为主，更适合央行和机构投资者，而非较小的买家。

他补充道，迪拜计划在交易达成后的两天内交付实货黄金，远快于纽约的交付速度。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍/许娜；审校 石冠兰/王翔琼/龚芳)

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