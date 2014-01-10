焦点：投资者狂抛黄金致2013年商品ETP大失血

资料图片：2012年10月，在奥地利金银筛选厂Oegussa拍到的金条和黄金颗粒。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

* 2013年全球商品ETP撤资429亿美元，创纪录高位--贝莱德

* 黄金ETP占撤资的90%以上

* 12月商品ETP资金外流54亿美元

路透伦敦1月9日 -贝莱德(BlackRock)数据显示，2013年大宗商品上市交易产品(ETP)遭遇纪录最差年份，因投资者纷纷抛出所持黄金，热炒股票牛市行情。

贝莱德指出，商品ETP共在2013年大失血429亿美元，黄金ETP占其中的400亿美元之多。SPDR GoldTrust(GLD.P)流失250亿美元，为2013年外流规模最大的单只ETP。

12月外流总量为54亿美元，其中黄金ETP占36亿美元。ETP是投资者介入大宗商品的便捷通道，资产管理者可进行快速的策略转移。

过去几年来，黄金都居于商品ETP的主导位置，因此对黄金出现任何负面情绪都会成为这一资产类别整体的巨大拖累。

ETFSecurities表示，2013年受管理下全球大宗商品ETP资产规模降低780亿美元至1,220亿美元，其中黄金ETP从年初的1,470亿美元降至760亿美元。

ETF Securities研究和投资策略主管NickBrooks称，黄金资产减少46%，因金价下跌28%。其余部分则归因投资者资金外流。

Brooks表示，不包括黄金，2013年大宗商品ETP资金净外流6.06亿美元，或资产规模减少69亿美元。“对2013年整体大宗商品的看法差异很大，”他说。

“需求强劲且全球经济正在复苏，在这种环境下，大宗商品通常会有相当好的表现。但外界预期2014年几种主要大宗商品的供应将大幅增加，这令一些投资者退缩。”

12月黄金ETP资金加速外流，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布开始缩减月度资产购买规模的时间早于大多数分析师预期。Brooks表示，“这导致投资者下意识地抛售黄金ETP，并且金价下跌。”

贝莱德ETP研究全球主管Dodd Kittsley赞同道，“美联储缩减刺激政策的决定无疑对黄金和其他贵金属造成冲击。”

“由于通胀偏低且货币刺激力度减弱，投资者把资金转投能够产生回报的股市。现货金12月亦下挫近4%，因面临实质利率上涨相关的阻碍因素。”

贝莱德称2013年资金明显转向股市。对美股曝险的基金占到1,478亿美元，或全部资金流动规模的63%，高于过去三年每年约26%的比重。

**价格表现差异**

投资者对股市的偏好，也反映出价格表现的差异。英股富时100指数在2013年全年上涨14.4%。与之相反，一项十分流行的商品指数-

-标准普尔GSCI指数则下跌1.22%，为连续第三年未能走升。

几个小型商品品种，例如可可、豆粕和棉花，都取得了不错的投资回报。在主要商品中，布兰特原油上涨近7%，不过ETP投资者倾向于使用区间交易策略，即价格上涨后锁定获利。

因此ETF Securities称，原油ETP在2013年有15亿美元资金流出，为黄金之后的第二大资金流出商品品种。

贝莱德称，能源ETP仅在12月就流失了12亿美元，为自2010年1月有此记录以来的月度最高流出额。

由于实质利率上升与美元走强，黄金在2014年将面临更大阻力。而对于那些对经济敏感的品种而言，前景仍好坏参半，预期铜、美国页岩油和铝等品种将出现供应过剩的情况。

“只要经济继续复苏，投资者就会倾向于特别超配股票和发达市场资产，”Brooks说。

“这并不意味着商品将无所作为，但在这种情况下，投资者对股票的资金配置增加幅度，可能要高于黄金以外的商品。”(完)

(编译 石冠兰/王翔琼/徐文焰；审校 张明钧)

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