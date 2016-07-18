投资焦点：市场预计未来数十年通胀都低于目标 但决策层看法不同

2011年1月26日，华沙，图为人民币、日元、美元、欧元和英镑纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦/纽约7月15日 - 未来几十年，发达国家经济增长水平将不足以推动通胀重返目标水平；这似乎有点不合常理，但有越来越多的证据表明确实有这种可能性。

自上月英国公投退欧给摇摇欲坠的全球经济另外一击之后，美国、欧洲和日本长期通胀市场指标的稳步下滑态势进一步加剧。

这将对发达国家的薪资、支出和债务水平产生深远影响。

有些投资者警告称这些市场指标跑偏了，但却很少有人试图借这个推测中的通胀保值债券定价偏差来获取收益。央行人士密切监测这些市场指标，希望他们推出的庞大刺激和注资举措被证明是有效的。

“从通胀市场当前的定价来看，未来10-20年通胀将呈现一个令人难以置信的温和运行趋势，”贝莱德(Blackrock)通胀挂钩债券投资组合主管Martin Hegarty表示。

“我们目前反映的估值暗示，美联储将在很长很长的时间内都达不到通胀目标，不仅是达不到(通胀目标)，而且差距还会很大。”

所谓的“损益平衡通胀率”(breakeven rate)，指的是到期期限相同的通胀保值债券和名义债券的收益率之差，被视为市场通胀预期的风向标。

目前美国10年期公债的损益平衡通胀率为1.49%，30年期公债的损益平衡通胀率为1.63%。这表明投资者认为，美联储在未来30年都达不到2%的通胀目标。

市场定价走势显示，欧元区和日本的央行在让通胀率回到2%的目标方面，面临的挑战更大。

欧元区指标债券--德国10年债券和30年期债券的损益平衡通胀率分别为0.78%和1.1%，而日本10年期债券的损益平衡通胀率仅为0.28%。

就连扣除断区波动的金融衍生品--“五年、五年远期”损益平衡通胀率也显现欧元区和日本的通胀趋势不容乐观。

“衡量通胀的市场指标开始反映全球性长期停滞这一观点--即央行注资恐难以驾驭动物精神(animal spirits),并推高通胀，”瑞穗国际欧元利率策略部负责人Peter Chatwell称。

英国是个例外，市场预期英国脱欧后英镑贬值会使英国通胀大幅上涨。

**可靠吗？**

历史上很难对比这些较长期市场指标和以调查为基础预测的准确性，因为后者通常不会涉及到那么久以后的时间。

不过瑞穗分析显示，自2010年以来，在预测欧元区未来一年通胀方面，市场的远期损益平衡通胀率与准确呈现一定的统计相关度，但欧洲央行对专业预测人士的调查却没有。

但央行人士对这些市场指标的不信任与日俱增。

上周发布的欧洲央行6月会议记录显示，决策者对于过度依赖基于市场的通胀预期指标表示怀疑，这些指标与以调查为基础的指标相差很大。

可是如果这些指标被扭曲，也很有可能是因为旨在提振通胀的那些政策。

美国纽约联储主张，由于其他地区央行资金导致资产价格飙升，对收益的追逐导致国外对美国较长期名义债券的需求过多，这进而使得收益率大幅下降，人为压低了远期损益平衡通胀率。

“市场人士显然担忧通胀会在相当长一段时间内维持低档，但我们认为其中有些措施略微过度偏向下档，”BMO全球资产管理公司全球利率部门主管Michiel de Bruin指出。

“在投资人担忧成长及英退等问题的避险市场中，他们当下的反应就是敲进最具流动性的名目债券，而这可能造成一定的影响力。”

**资金流动温和**

然而，倘若投资人认为通胀保值债券低估未来消费者物价成长的路径，应该会有一波买家在预期估值下方抢进通胀保值债券。

根据荷兰国际集团(ING)基金数据，情况并非如此，这意谓着投资人不甚认同未来通胀水准，抑或担忧通胀未来的跌势。

在7月第一周当中，流入通胀保值券基金的资金规模温和，相当于北美基金管理资产规模(AUM)增加0.3%，及西欧基金AUM增长0.1%。

在过去一个月内，流入北美的资金增加1.3%，流出西欧的资金则增长1.4%。

对日本通胀保值债券需求不殷的情况，甚至迫使财务省在今年稍早下调发债计划的规模。

长期通胀预期下滑图表：(reut.rs/29yOupa) (完)