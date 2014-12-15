焦点：投资大潮回流 新兴经济体靠改革方能留住资金

图中为不同币种的纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦12月12日 - 随着美元走强吸引资金回流，以及大宗商品价格下跌，新兴市场受投资者的欢迎度在降低。不过，承诺推行强力经济改革措施的政府也许能阻止资本撤离。

基金经理称，印度和印尼看起来最有希望。这两个国家都选举产生了促进亲商政府，它们宣称要进行改革，这将对外资开放国有企业并减少繁文缛节。

“改革的国家将表现出色，”道富银行欧洲、中东和非洲投资主管Bill Street表示。“需要对新兴市场差异化...我们有一些精选基金专注改革的国家。我们已经看到印度和印尼正在实施良好的改革措施。”

印度总理莫迪计划出售主要公司的国有持股，修改劳动法并削减能源补贴。

英国基金管理公司Schroders的新兴市场分析师Craig Botham表示，他预计在这些方面的成功会刺激“投资增长，动能会持续至2016年”，不过他对印尼政府的类似说法持“谨慎乐观”看法。

目前，这两个国家在挽留外国投资资本方面表现有所不同。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，9月设在欧洲的印度题材投资基金净销售达到3.03亿欧元，成为卖得最好的新兴市场投资产品之一。

相比之下，印尼题材投资基金则流出6,400万欧元资金。7月当选的印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)未在议会掌控多数席位，这限制了他兑现解放经济、吸引外资等竞选承诺的能力。

**不受青睐**

投资者也不那么看好土耳其的前景。土耳其希望赢得2015年中选举的政界人士不太可能让选民承受经济负担，尽管IMF建议收紧财政和货币政策。

“经济民粹主义仍是土耳其面临的一个风险，6月议会选举前，该国结构改革日程可能仍不会有太大进展，”摩根大通在一份研究报告中称。

据理柏数据，侧重于土耳其市场的欧洲股票基金9月净流出6,850万欧元，这一趋势也反映了2014年土耳其里拉兑美元贬值约5%。

南非也不受投资者青睐，因此5月以来兰特兑美元跌幅超过10%。随着南非主要出口市场中国经济减速，南非大宗商品出口需求下降。

巴西也是一个受冷落的国家，之前左翼领导人罗塞夫赢得连任，一些人质疑其是否会有抑制预算赤字和控制通胀的政治力量。

但经验丰富的基金经理人Mark Mobius提出反对声音。他运作着Templeton Emerging Markets Investment Trust。

Mobius说，他认为巴西可能明年大幅反弹，还暗示俄罗斯若接受改革可望迎来反弹。

“我们认为，俄罗斯和巴西都有强劲反弹的资本，但条件是他们都应采更合适的政策，”Mobius给客户的报告中称，并指出他在巴西银行业者Itau Unibanco(ITUB.N)(ITUB4.SA)和Banco Bradesco(BBD.N)(BBDC4.SA)有大量持仓。(完)

(编译 李春喜/李爽 审校 杜明霞)

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