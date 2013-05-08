长期投资者押注商品货币下跌

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
* 商品货币或回吐2008年以来的凌厉涨幅
* 基金经理料澳元、加元和新西兰元下跌
* 部分基金经理预计澳元最低跌至0.95美元，加元一年后报1.05美元
记者 Jessica Mortimer; 编译 艾茂林/王冠中/王丽鑫
路透伦敦5月7日 - 随着中国经济放缓和大宗商品价格明显走低，澳元、加元和新西兰元可能下跌。
周二澳元兑美元在澳洲央行降息后下跌0.8%，这只是个先兆。
自2008年末以来，受很多发达国家近零利率推动，澳元和新西兰元兑美元已累计劲扬70%。欧元区危机亦导致投资者和央行储备经理追逐高收益、低风险资产。
加元则是大涨了约30%。
一些分析师认为这三种货币全部被高估，因国内前景恶化提高了降息的可能性。
澳洲央行周二将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。
新西兰和加拿大两国利率分别为2.5%和1%。
“我们对这些货币的持仓低于基准，”瑞银环球资产管理的外汇策略主管Jonathan Davies在澳洲还没降息时就这么说。
尽管主要发达国家在雷曼兄弟2008年破产后受创，但中国强劲成长引发对大宗商品的需求，并带动澳洲矿业、新西兰乳制品和加拿大石油业的荣景。
但中国成长已在今年放缓，且大宗商品价格下滑，金价今年以来挫跌8%，铜价下跌5%，布兰特原油则下跌2%。澳洲看来格外脆弱，因中国是其天然资源的主要进口国。
“疲弱澳元的基本面因素升高，现在做空澳元是很吸引人的操作，”瑞银的Davies称。
商品相关货币下跌幅度不如近期大宗商品跌势来得重，暗示这样的差异应要拉近。
的确，技术图形显示，澳元表现与金价和铜价的关联性近几周来变得更为紧密。加元的走势也跟油价更为紧密连结。
“对于澳元的热情，是来自于将之视为替代概念货币，与中国连动，也与大宗商品连动，”Standard Life Investments的投资主管Ken Dickson称。“但澳元遭到高估，且中国的成长策略也在转变。”
他做空澳元兑墨西哥披索，并倾向于做空加元/美元。若中国经济放缓而美国经济好转，墨西哥增长中的制造业将受益。
霸菱资产管理的固定收益和外汇主管Dagmar Dvorak称，澳元和加元“是我们看来被高估最严重的货币”。
**今年稍晚下跌**
摩根士丹利汇率分析师Ian Stannard称，预计大宗商品货币今年下半年大跌，“届时我们预计会开始见到中国经济恶化”。
他认为澳元走势最不稳，预计12个月后触及0.95美元。
周二澳洲央行降息后，澳元兑新西兰元触及三年半低位，兑加元跌至六个月低位。
不过一些分析师称，押注商品货币下跌有风险，因中国可能避免严重放缓，而澳洲、新西兰和加拿大的AAA信用评级和利率，可能在一段时间还是会吸引央行储备管理者。
浏览2013年大宗商品价格图表，请点选(link.reuters.com/reb25t)。(完)
(译文审校 郑茵/王丽鑫/程琳)
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