长期投资者押注商品货币下跌

* 商品货币或回吐2008年以来的凌厉涨幅

* 基金经理料澳元、加元和新西兰元下跌

* 部分基金经理预计澳元最低跌至0.95美元，加元一年后报1.05美元

记者 Jessica Mortimer; 编译 艾茂林/王冠中/王丽鑫

路透伦敦5月7日 - 随着中国经济放缓和大宗商品价格明显走低，澳元、加元和新西兰元可能下跌。

周二澳元兑美元在澳洲央行降息后下跌0.8%，这只是个先兆。

自2008年末以来，受很多发达国家近零利率推动，澳元和新西兰元兑美元已累计劲扬70%。欧元区危机亦导致投资者和央行储备经理追逐高收益、低风险资产。

加元则是大涨了约30%。

一些分析师认为这三种货币全部被高估，因国内前景恶化提高了降息的可能性。

澳洲央行周二将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。

新西兰和加拿大两国利率分别为2.5%和1%。

“我们对这些货币的持仓低于基准，”瑞银环球资产管理的外汇策略主管Jonathan Davies在澳洲还没降息时就这么说。

尽管主要发达国家在雷曼兄弟2008年破产后受创，但中国强劲成长引发对大宗商品的需求，并带动澳洲矿业、新西兰乳制品和加拿大石油业的荣景。

但中国成长已在今年放缓，且大宗商品价格下滑，金价今年以来挫跌8%，铜价下跌5%，布兰特原油则下跌2%。澳洲看来格外脆弱，因中国是其天然资源的主要进口国。

“疲弱澳元的基本面因素升高，现在做空澳元是很吸引人的操作，”瑞银的Davies称。

商品相关货币下跌幅度不如近期大宗商品跌势来得重，暗示这样的差异应要拉近。

的确，技术图形显示，澳元表现与金价和铜价的关联性近几周来变得更为紧密。加元的走势也跟油价更为紧密连结。

“对于澳元的热情，是来自于将之视为替代概念货币，与中国连动，也与大宗商品连动，”Standard Life Investments的投资主管Ken Dickson称。“但澳元遭到高估，且中国的成长策略也在转变。”

他做空澳元兑墨西哥披索，并倾向于做空加元/美元。若中国经济放缓而美国经济好转，墨西哥增长中的制造业将受益。

霸菱资产管理的固定收益和外汇主管Dagmar Dvorak称，澳元和加元“是我们看来被高估最严重的货币”。

**今年稍晚下跌**

摩根士丹利汇率分析师Ian Stannard称，预计大宗商品货币今年下半年大跌，“届时我们预计会开始见到中国经济恶化”。

他认为澳元走势最不稳，预计12个月后触及0.95美元。

周二澳洲央行降息后，澳元兑新西兰元触及三年半低位，兑加元跌至六个月低位。

不过一些分析师称，押注商品货币下跌有风险，因中国可能避免严重放缓，而澳洲、新西兰和加拿大的AAA信用评级和利率，可能在一段时间还是会吸引央行储备管理者。

浏览2013年大宗商品价格图表，请点选(link.reuters.com/reb25t)。(完)

(译文审校 郑茵/王丽鑫/程琳)

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