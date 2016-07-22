焦点：日本首相安倍决定投资磁悬浮高铁项目 政治目的大于经济效益

2015年4月21日，资料图片为共同社拍摄的在日本山梨县试验线路上运行的一列磁悬浮列车。 REUTERS/Kyodo

路透东京7月22日 - 几乎没有人怀疑，日本首相安倍晋三决定动用公共资金助阵900亿美元的磁悬浮高铁项目，政治上合乎情理。但此举能否在经济上说的通则不够明朗。

支持者称，政府借钱给JR东海(9022.T)加速推进东京到大阪的磁悬浮高铁，将刺激日本经济的增长。

然而反对者认为，政府关注这个高铁计划是因为其耗资巨大，并质疑项目的经济影响和出口潜能。

“安倍需要大把花钱，大型项目容易把钱花掉，”富士通总研(FRI)分析师Martin Schulz表示，“安倍需要与科技、未来基础设施和将日本带入下一个世纪有关系的东西。表面上看，磁悬浮项目满足多数条件。”

其他民间分析师也有类似的疑虑。法巴证券资深分析师Hiroshi Shiraishi称，“是否需要加速推进这个项目非常值得商榷。”

根据对地方和国家政府官员、以及一名JR东海高管和安倍顾问的采访显示，安倍政府是在日本央行1月采纳负利率政策，以及20国集团(G20)同意日本政府增加财政支出之后，才决定支持该项目的。

安倍已承诺在7月底之前制定刺激方案，包括用政府财政投融资计划(FILP)帮助JR东海将名古屋至大阪的磁悬浮列车投运时间提前多达八年至2037年。

自民党一名议员对路透表示，日本政府考虑在三年时间内以0.3%的利率水平借出3万亿日圆(280亿美元)，还款期可为20或30年。

由于找不到有力的政界赞助，大型公共建设项目也已不合潮流，JR东海大概在10年前放弃了寻求政府资助的努力，在2014年12月用民间资金开始兴建东京-名古屋线。

同年，日本西部地区的企业领袖、地方官员和自民党议员开始为“国家级项目”展开游说，希望同时完成至大阪的磁悬浮高铁线路。

“起初，JR东海称将自行融资...但大阪人想要加速二期建设，希望能动用财政投融资计划，”一位资深的政府消息人士称。

FILP贷款由政府债券融资，但并不包含在常规预算中，所以从技术方面而言，此类发债不会提升日本债务规模。目前日本债务已经相当于其经济规模的两倍还多。这种特定项目贷款必须由款项接收方来偿还。

上述游说努力似乎一直无果，直到今年年初，政府开始着眼刺激计划时。

“我曾向安倍首相谏言，可充分利用负利率环境来刺激民间和公共投资，”安倍顾问、京都大学教授藤井聪告诉路透。

他并称，提前八年完工，将为经济分忧“数十万亿日圆”。

JR东海正在考虑该提议，但一些管理人士担心，政府将试图插手公司的磁悬浮线路计划。

“如果他们投入资金，政客们肯定会干涉其中，”JR东海一位管理人员告诉路透，“我希望社长的回答是‘不’。”

JR东海一名发言人指出，由于尚需评估对环境的冲击及其他挑战，因此将这项工程提前八年完成，可谓一项艰钜的任务。

**输出“梦幻科技”**

一些分析师质疑，加速完成这项工程，对刺激经济究竟会起到多大的效果。

“我肯定他们的卓见，但我不确定工程造价会有多高，”三菱日联摩根士丹利首席分析师Robert Feldman指出。

安倍首相曾将磁悬浮高铁项目称之为“梦幻般的科技，”比方说可将纽约与华盛顿通勤的时间缩短至不到一小时。

然而，专家们对海外需求的程度则画下一个大问号？

“现在大家追求的不再是超高速...而是安全性、便利性、网络连结，以及环境保护，”阿拉巴马大学荣誉教授Reijiro Hashiyama指出。

“简而言之，出口的可能性是零。”

磁悬浮高铁项目图表tmsnrt.rs/29XYlVr

(完)