焦点：日本首相安倍决定投资磁悬浮高铁项目 政治目的大于经济效益

焦点：德意志交易所与伦敦交易所合并可促进市场健康--贝莱德
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
路透东京7月22日 - 几乎没有人怀疑，日本首相安倍晋三决定动用公共资金助阵900亿美元的磁悬浮高铁项目，政治上合乎情理。但此举能否在经济上说的通则不够明朗。
支持者称，政府借钱给JR东海(9022.T)加速推进东京到大阪的磁悬浮高铁，将刺激日本经济的增长。
然而反对者认为，政府关注这个高铁计划是因为其耗资巨大，并质疑项目的经济影响和出口潜能。
“安倍需要大把花钱，大型项目容易把钱花掉，”富士通总研(FRI)分析师Martin Schulz表示，“安倍需要与科技、未来基础设施和将日本带入下一个世纪有关系的东西。表面上看，磁悬浮项目满足多数条件。”
其他民间分析师也有类似的疑虑。法巴证券资深分析师Hiroshi Shiraishi称，“是否需要加速推进这个项目非常值得商榷。”
根据对地方和国家政府官员、以及一名JR东海高管和安倍顾问的采访显示，安倍政府是在日本央行1月采纳负利率政策，以及20国集团(G20)同意日本政府增加财政支出之后，才决定支持该项目的。
安倍已承诺在7月底之前制定刺激方案，包括用政府财政投融资计划(FILP)帮助JR东海将名古屋至大阪的磁悬浮列车投运时间提前多达八年至2037年。
自民党一名议员对路透表示，日本政府考虑在三年时间内以0.3%的利率水平借出3万亿日圆(280亿美元)，还款期可为20或30年。
由于找不到有力的政界赞助，大型公共建设项目也已不合潮流，JR东海大概在10年前放弃了寻求政府资助的努力，在2014年12月用民间资金开始兴建东京-名古屋线。
同年，日本西部地区的企业领袖、地方官员和自民党议员开始为“国家级项目”展开游说，希望同时完成至大阪的磁悬浮高铁线路。
“起初，JR东海称将自行融资...但大阪人想要加速二期建设，希望能动用财政投融资计划，”一位资深的政府消息人士称。
FILP贷款由政府债券融资，但并不包含在常规预算中，所以从技术方面而言，此类发债不会提升日本债务规模。目前日本债务已经相当于其经济规模的两倍还多。这种特定项目贷款必须由款项接收方来偿还。
上述游说努力似乎一直无果，直到今年年初，政府开始着眼刺激计划时。
“我曾向安倍首相谏言，可充分利用负利率环境来刺激民间和公共投资，”安倍顾问、京都大学教授藤井聪告诉路透。
他并称，提前八年完工，将为经济分忧“数十万亿日圆”。
JR东海正在考虑该提议，但一些管理人士担心，政府将试图插手公司的磁悬浮线路计划。
“如果他们投入资金，政客们肯定会干涉其中，”JR东海一位管理人员告诉路透，“我希望社长的回答是‘不’。”
JR东海一名发言人指出，由于尚需评估对环境的冲击及其他挑战，因此将这项工程提前八年完成，可谓一项艰钜的任务。
**输出“梦幻科技”**
一些分析师质疑，加速完成这项工程，对刺激经济究竟会起到多大的效果。
“我肯定他们的卓见，但我不确定工程造价会有多高，”三菱日联摩根士丹利首席分析师Robert Feldman指出。
安倍首相曾将磁悬浮高铁项目称之为“梦幻般的科技，”比方说可将纽约与华盛顿通勤的时间缩短至不到一小时。
然而，专家们对海外需求的程度则画下一个大问号？
“现在大家追求的不再是超高速...而是安全性、便利性、网络连结，以及环境保护，”阿拉巴马大学荣誉教授Reijiro Hashiyama指出。
“简而言之，出口的可能性是零。”
磁悬浮高铁项目图表tmsnrt.rs/29XYlVr
(完)
(编译/审校 张荻/王颖/刘秀红/龚芳/郑茵/李婷仪)
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