焦点：日本央行料维持政策不变 或上修对海外经济的评估

图为面值一万的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京6月10日 - 日本央行周五料维持货币政策不变，可能略微上修对海外经济成长评估，显示出其有信心在不加大刺激举措的情况下，日本经济有望在明年实现通胀率目标。

资本支出意外强劲，且更多迹象显示日本能够承受最近国内消费税上调带来的影响，印证了央行对日本经济将继续在强劲内需的带动下复苏的看法。

日本央行官员称，海外经济带来的阻力似乎也在减退，意指中国5月出口上升，而且美国就业数据强劲。

因此日本央行对海外经济体的看法可能比上个月更为乐观。上月该央行表示，全球经济开始复苏，不过部分地区“表现低迷”。

日本央行对海外经济更为乐观，暗示其寄望出口将很快走出颓势，并缓和消费税上调带来的影响。出口是影响日本经济稳步复苏的软肋。

“日圆贬值未提振出口，海外经济成长步伐加快，日本出口才会加速，”第一生命经济研究所首席分析师熊野英生表示。

“美国强劲就业数据缓和了对该国经济的疑虑，将有助于日本央行认为，其他国家对日本产品的需求将逐步反弹，”他说。

在周五结束的为期两天的议息会议上，日本央行料维持货币政策框架不变，仍承诺通过大规模资产购买，以每年60-70万亿日圆的速度增加货币基础。

日本央行料维持对本国经济的看法不变，认为日本经济将继续保持温和复苏的趋势，尽管上调消费税令成长减速。

虽然对海外经济成长感到乐观，但日本央行料维持对出口“基本持平”的看法，因出口没有明显的加速迹象。

**乐观看法不变**

拜资本支出意外强劲所赐，日本第一季经济创下两年来最快增速，表明经济形势更佳，能够禁得起消费税调高的冲击。

尽管4月工业生产和家庭支出下滑，5月消费者信心却是六个月来首次上升，支持了日本央行对消费税调升冲击将是短暂的预测。

日本央行官员表示，要等到7月左右才能充份掌握加税的效应，并强调更重要的是，7-9月经济自当季料将萎缩的情况中反弹的力度。

日本央行总裁黑田东彦在会后记者会上可能重申，他认为日本正稳步迈向在2015年4月起的会计年度中达成日央行2%通胀目标。

但他也可能向市场保证，如果风险危及物价目标的达成，日本央行准备提供进一步的货币刺激举措。

市场关心的焦点放在黑田东彦对欧洲央行上周一系列举措的看法。欧洲央行举措旨在避免发生日本式的通缩情况，并缓解强势欧元的压力。

尽管通胀率已超过1%，民间分析师仍怀疑物价能否自此加速上升，因日圆贬值带来的拉抬作用已开始减退。

日本央行则认为，通胀率或许有几个月徘徊在略高于1%，但今年底至明年初会加速至2%，因经济复苏动能加强。

这类乐观预测已导致市场人士缩减对今年进一步推出宽松货币政策的押注。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)

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