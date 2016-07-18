焦点：日本软银同意以320亿美元现金收购ARM 创软银最大收购案

路透东京7月18日 - 日本软银集团(9984.T)和英国芯片设计公司ARM Holdings PLC ARM.L周一称，软银已同意以243亿英镑(322亿美元)收购ARM。这标志着软银对移动互联网投下重注，并有望促成这家日本科技集团的蜕变。

ARM是伦敦上市公司中估值最高的科技公司，是移动处理领域的一家主要公司，该公司的处理器和图形技术被三星(005830.KS)、华为[HWT.UL]和苹果(AAPL.O)应用在自己设计的微芯片中。

总部位于剑桥的ARM还在科技行业向“物联网”转型中发挥关键作用，而物联网正是软银创始人孙正义所看重的领域。

周一的此项交易为软银公司迄今为止最大的一笔收购案，标志着这家日本集团的转变。软银的科技和电信投资组合广泛，从美国运营商Sprint (S.N)到持股中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)等，但尚未在半导体行业中占据重头。

这起全现金收购交易中，根据双方协议条件，软银将以每股17英镑收购ARM股权，较周五收盘价溢价超过40%，与稍早新闻报导一致。

孙正义在声明中称，“这是我们史上最重要的收购之一，我预期ARM未来将会成为软银成长策略的关键支柱。”

这起收购也名列日本海外收购史前茅，同时搭上了日本企业寻求海外成长契机以弥补国内经济停滞的潮流。这起收购的规模超越了软银于2013年以220亿美元收购美国移动通讯运营商Sprint控制股权，然而随着Sprint亏损与日俱增，该交易徒留给软银巨额债务。

**卖股求现**

孙正义指出，软银过去几个月已经通过处理资产为交易筹得近2万亿(兆)日圆现金，当中包括出售中国阿里巴巴(BABA.N)的持股，这对于鲜少退出其投资项目的软银而言实不寻常。

但分析师曾预期软银会用这笔现金抵减债务，或回购自己公司的股份，让股东赚一笔意外之财。

不到一个月之前，软银社长孙正义取消了退休计划，此举形同将其当然继任者、前软银副社长艾若拉(Nikesh Arora)驱之别院。

孙正义当时称，他想继续开发Sprint，还想促成软银转型为技术投资巨擘。他一直专注于他所谓的下一个技术“典范转型”，其中包括人工智能与互联网--这两项对于遭遇智能手机业放缓的ARM而言都日渐重要。

今年稍早，ARM收购了英国影像专业公司Apical，该公司专门研发能够以计算机分析图像的技术--利用软件复制人类视觉。

就在数周前，英国公投决定离开欧盟，重挫英镑并提振日圆。

虽然ARM已就英国退欧对员工配置的影响提出过警告，但该公司的营收大多以美元计，而且技术许可多元化。自公投以来，ARM股价实际已攀升了近17%。

软银在周一的要约中，承诺保留高阶管理层及ARM总部，并承诺将在英国的员工数量扩大至少一倍。

因东京市场适逢假期休市，软银股票周一未交易。(完)