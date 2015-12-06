一周焦点：市场或陷于美联储风暴前的宁静 中国数据仍动见观瞻

路透伦敦12月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月会议前的最后一周，市场是否将陷于暴风雨前的宁静？美联储很可能在12月中旬的会议上采取九年半(亦即2006年6月)以来的首次升息行动。

在预期的12月16日升息到来前，这周金融市场将进行最后的仓位调整，并品评全球公布的各种数据，以研判对货币政策动向的风险。

但首先让我们从历史的角度来回顾一下。

美联储上次调升联邦基金利率时，现任美国总统奥巴马还只是一位初出茅庐的国会参议员；默克尔担任德国总理才仅半年；推特(Twitter)尚未启动；当年风靡一时的电影是《冰原历险记2》(冰川时代2：融冰之灾)(我没有故意要暗示之后发生金融动荡的意思哦)。

或许更值得注意的是，此后几年美联储就未曾再收紧政策。而今年已有43家央行放宽货币政策，包括欧洲央行才刚把已经是负值的存款利率进一步下调。

巴西等一些新兴市场的央行迫不得已通过升息来保护本币；而英国央行等一些国家决策官员也正欲终结超宽松的货币政策。

但全球经济增长缓慢、表现参差，而且许多地方近乎零通胀，一直牵制着部份经济学家喜欢称作政策正常化的那类行动。

英国央行周四宣布利率决议时，应能彰显这一点。一项路透调查显示，受访分析师均预期英国央行将按兵不动。该央行上回升息是在2007年7月，而自2009年3月以来，利率一直维持在0.5%的纪录低点不变。

与此同时，市场已沉溺于大量便宜资金，无怪乎当欧洲央行宽松力度不如预期时，市场出现负面反应。

**关注中国数据**

在这种背景下，未来一周中国将出炉的数据，可能是市场观察重点。鉴于该国的进出口实力，步履蹒跚的中国经济可能产生广泛的溢出效应。

“11月制造业数据...显示经济活动依然疲软，促使我们评估是否下调目前为7.0%的(第四季)GDP增长预估。”荷兰国际集团(ING)在一份报告称。

“我们预期下周的贸易、通胀等数据都不会改变对大局的看法。”

中国将于周二公布贸易数据，路透调查显示进出口料较上年同期继续下滑，尽管下滑幅度减小。

中国经济脚步踉跄，加上欧元区、日本和英国等经济大国通胀低迷，是影响政策正常化的主要经济风险。

然而那些因素应不会阻挡美联储的行动，至少无法阻止其最初的行动。

于此同时，新兴市场已有许多时间消化美联储升息的预期--美联储升息可能使资金抽离新兴市场。

因此未来一周之后，美联储的行动不太可能导致广泛的危机。

然而凯投宏观(Capital Economics)认为，部分国家可能较其他国家更难以招架。

经济最有可能遭遇麻烦的几个国家包括：委内瑞拉、中国、阿根廷、乌克兰、泰国、土耳其和哥伦比亚。

在美联储决议出炉前，大家都还有一周的时间好好想想。(完)