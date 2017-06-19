分众传媒以跌停价开盘 两大股东披露巨额减持计划

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月19日 - 中国分众传媒(002027.SZ)周一以跌停价开盘，之后小幅回升，但跌幅亦逾7%，因其两大股东近日披露未来六个月内拟大额减持，最高减持规模近180亿元人民币。
分众传媒开盘报13.03元，开盘22分钟，该股报13.4元，跌1.08元或7.46%。
在中国证监会5月末发布减持新规以来，仍有不少上市公司大股东坚持减持。分众传媒上周六公告称，其两大境外股东提出减持计划，若全部减持，按目前股价计，合计减持规模近180亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。