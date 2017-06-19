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中国财经 | 2017年 6月 19日 星期一 10:00 BJT

分众传媒以跌停价开盘 两大股东披露巨额减持计划

路透上海6月19日 - 中国分众传媒(002027.SZ)周一以跌停价开盘，之后小幅回升，但跌幅亦逾7%，因其两大股东近日披露未来六个月内拟大额减持，最高减持规模近180亿元人民币。

分众传媒开盘报13.03元，开盘22分钟，该股报13.4元，跌1.08元或7.46%。

在中国证监会5月末发布减持新规以来，仍有不少上市公司大股东坚持减持。分众传媒上周六公告称，其两大境外股东提出减持计划，若全部减持，按目前股价计，合计减持规模近180亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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