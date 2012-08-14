私募股权财团欲将分众传媒私有化

路透8月13日电---中国显示屏广告商分众传媒FMCN.O称收到来自一财团的私有化要约,报价34.9亿美元,财团成员包括分众首席执行官(CEO)和私募股权公司凯雷集团.

卖空机构浑水(Muddy Waters)对该要约表示欢迎,称分众传媒私有化後会更好.浑水之前曾控诉分众传媒夸大资产规模,为收购支付过高对价.

私有化要约价格相当於每份美国存托股份(ADS)27美元,较分众上周五收盘价溢价15.5%.分众股价周一在Nasdaq市场收高8%,报25.26美元,仍远低於私有化要约的价格.

"如果是少数财力雄厚的投资者,而不是共同基金和其他公众股东拥有分众传媒,市场状况会好许多."浑水的Carson Block对路透表示.

分众传媒曾反复否认浑水对其夸大资产和为收购支付过高对价的指控.

分众传媒收到私有化要约,是一系列在美上市中国企业被管理层收购(MBO)的最新案例,进行MBO的这些公司高层是想利用中资企业在美股价相较于中港股市的同业股价的大幅贴水.

对分众发出要约的财团成员还包括中信资本(Citic Capital Partners)、方源资本、鼎晖投资和中国光大控股有限公司.

分众传媒已成立由独立董事组成的委员会,权衡考虑该要约.

据分众年报显示,截至12月31日,CEO江南春持有分众约18%的流通股.

这项私有化交易将通过债券和股权资本来融资.(完)

--编译 白云;审校 石冠兰/徐文焰

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