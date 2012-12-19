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中国财经 | 2012年 12月 20日 星期四 07:02 BJT

分众传媒同意被凯雷牵头财团收购

路透12月19日 - 中国广告播放公司分众传媒FMCN.O周三称,同意被由私募股权基金凯雷投资集团(Carlyle Group)牵头的财团以约36亿美元的价格收购.

收购报价为每份美国存托股份(ADS)27.50美元,一份ADS相当于五份普通股,较周二ADS收盘价溢价15%.

消息发布后,分众传媒股价上涨7.0682%,报25.60美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李军)

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