分众传媒两大股东抛出减持计划 最大减持量市值近180亿元

路透上海6月19日 - 在中国证监会5月末发布减持新规以来，仍有不少上市公司大股东坚持减持。分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ)上周六公告称，其两大境外股东提出减持计划，若全部减持，按目前股价计，合计减持规模近180亿元人民币。

公告显示，Gio2 Hong Kong Holdings Limited和Power Star Holdings (HongKong) Limited分别持有分众传媒5.914亿股和6.478亿股，占公司总股本的6.77%和7.41%股权。两公司计划在公告三个交易日后的六个月内，做出适当减持安排，以各自持股量为减持上限。

减持方式包括大宗交易、集中竞价或协议转让，其中任何连续90日内通过集中竞价减持不超过总股本的1%；任意连续90日内通过大宗交易转让的不超过总股本2%，通过协议方式进行减持的，单个受让方的受让比例不超过总股本5%。

根据分众传媒2015年披露的材料，Power Star的股东包括中国投资公司和中信股份(0267.HK)的孙公司，而Gio2的实际出资人为四位个人股东。这两家境外公司2015年按450亿元估值受让分众传媒股份，在分众传媒重组并上市满一年后，其所持限售股得以解禁。

分众传媒上周五收报14.48元，过去一个月累计上涨12.4%，目前市值为1,265亿元。（完）