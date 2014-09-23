焦点：默克将以170亿美元收购Sigma-Aldrich 为其史上最大收购案

在德国中部城市达姆施塔特拍摄的药企默克的一家分支。 REUTERS/Alex Domanski

路透法兰克福9月22日 - 德国药企默克集团(Merck KGaA)(MRCG.DE)周一同意以170亿美元现金收购美国Sigma-Aldrich CorpSIAL.O，以提升自身的实验室用品供应业务，这是默克史上规模最大的一起收购。

该交易有助于默克更加侧重向制药商和学术机构供应化学品和服务，外界认为此举会比开发医药更能带来稳定的收入流。默克创始人家族后代持有该公司70%股权。

“通过这起并购，我们可以有机会把旗下最可靠的业务转为核心获利来源，”默克首席财务长Marcus Kuhnert表示。

默克表示，乐见旗下制药业务仍保持中等规模实体状态。之前几款药品开发失败，令默克受挫。

Sigma-Aldrich的管理层已经批准该交易，但仍需获得该公司50%以上股东的首肯。

默克称该公司将以每股140美元收购Sigma-Aldrich，较一个月收盘均价溢价36%，比9月19日(上周五)收盘价102.37美元也高出37%。

Sigma公司坐落在美国密苏里州圣路易斯，2013年营收为27亿美元，为辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和诺华制药NOVN.VS等大型制药集团提供诸如细胞培养基质等实验室材料。该公司还为科技业和食品检验提供化学品。

在实验室材料业务整合之后，将在北美和亚洲市场增强影响力，与赛默飞(Thermo Fisher Scientific)(TMO.N)这样的全球企业抗衡。该交易将立即提升调整后的每股盈余(EPS)。

**创纪录的步伐**

并购消息出炉后，默克股票最初转跌，后来收高4.3%至72.63欧元，而欧洲化学类股指数.SX4P走低0.2%。

默克希望该并购结束后，通过精简制造、行政和研发部门等举措，能在三年内每年产生2.6亿欧元(3.34亿美元)的协同效应。该公司还称要判断是否裁员还为时尚早。该交易资金来自约20亿欧元的现金储备和新发债务。

即使没有这些协同效应，该交易也将推动实验室设备部门的调整后核心获利翻一倍以上；若包括协同效应，基于2013年预估(pro forma)财报，增长将达到139%。

“他们(默克家族)没有进一步深入开拓制药业，说明长期来看在投资方面的持续回报对他们十分重要，”华宝(Warburg)分析师Ulrich Huwald称。

默克制药部门年销售约为60亿欧元，远在全球20强之外。该部门受挫于一系列药物开发不利，比如癌症试验疫苗tecemotide(又称Stimuvax)--由于研究结果不佳，因此该药物未能面市。

**未来道路**

默克周一表示，制药部门的未来道路将是企业联盟而非大规模并购。默克执行董事会主席柯禄唯(Karl-Ludwig Kley)称，“制药业务仍将良好而稳健地保持中等规模。”

默克今年稍早表示正在寻找大型制药资产。部分分析师对该公司已经明确放弃该举动持乐观看法。

花旗分析师Andrew Baum在报告中称该并购溢价很高，估值约为Sigma的2015年EPS预估的30倍，但他指出默克“在制药研发方面长期表现糟糕”，有鉴于此，该交易好于购买一项生物科技或制药业资产。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧)

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