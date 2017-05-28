焦点：中国结构性改革不足以阻止债务上升--穆迪（更新版）

（更新标题和内文前三段措辞，新增惠誉维持中国债信评级）

路透北京5月26日 - 穆迪高管称，中国的结构性改革将令债务增长步伐放缓，但不足以阻止债务上升；除非中国控制住不断膨胀的信贷，否则该机构将来有可能再度下调对中国的信用评级。

穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，称预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

穆迪并将中国评级展望从“负面”调整为“稳定”，表明一段时间内不会进一步调整评级。

中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

针对中国财政部的这种回应，穆迪主权风险部副董事总经理Marie Diron周五称，乐见中国当局采取“重大改革计划”，以抑制债务激增带来的风险。

Diron说，穆迪认为改革或许会令债务增速放缓，但中国的债务规模将不会大幅下降，改革不足以遏制不断上升的债务。

Diron在网络直播中发表了上述言论。

穆迪信用评级策略与标准部副总裁李秀军在同一场网络直播中说，如有迹象表明债务上升速度超过穆迪的预期，那么中国可能不再获得A1的评级。

“如果未来中国的结构性改革能更加有效地控制杠杆率上升，同时不会增加银行业和影子银行的风险，那么将对中国的信用评级产生正面影响，”李秀军称。

但李秀军补充称：“如果有迹象显示中国债务继续攀升，而且增加速度超过我们的预期，导致严重的资产分配不当，那么这将在中期内继续拖累经济增长，并对主权评级产生负面影响。”

“中国可能不再满足A1评级的要求。”

李秀军并未提供具体的债务水平目标，也未提供进一步评估的时间表。

“中国实施这种举措和缓解违约风险的财政和政策能力，是支持A1评级的非常重要的元素，A1评级在我们给出的评级中为第五高，我们认为中国评级展望为稳定，”Diron表示。

Diron称，尽管穆迪预计未来几年中国经济增速将从去年的6.7%降至5%左右，但中国经济仍将保持强劲，出现硬着陆的可能性很小。

评级机构惠誉周五维持对中国的“A+”评等不变。惠誉主权评级主管Andrew Fenne指出，中国“宏观经济既往表现强劲”，但认为中国增长“中的不均衡现象和弱点逐渐增多，对基本经济和金融稳定构成风险”。(完)