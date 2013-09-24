焦点：微软推出新版Surface 力图挑战苹果iPad

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
路透纽约/西雅图9月23日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)周一推出了速度更快、功能更强大的新版Surface平板电脑，以图改变其龙头硬件产品疲弱销售的状况，并对苹果(AAPL.O)的iPad发起更有力的挑战。
在微软向设备和服务型公司重新定位的计划中，Surface扮演着关键角色。但距离本次新品发布不到一年前，微软刚刚首次推出平板电脑，且未能给市场留下深刻印象。迄今为止，平板电脑销售仅为微软带来了8.53亿美元营收，而未售出库存的费用却高达9亿美元。
微软在纽约的一次活动上发布了两款新平板电脑和一系列配件，并许诺新设备处理速度更快、电池寿命更长、应用软件也更多。
新款Surface 2机型所使用的低功耗芯片由ARM Holdings Plc ARM.L设计，其32GB版本449美元起售，不包括120美元起售的搭扣式键盘。这个售价略低于599美元的苹果最新Wifi 32GB版iPad。
使用英特尔芯片的新Surface Pro 2侧重的是轻型笔记本电脑市场。64GB、不包括键盘的Surface Pro 2起价为899美元，而苹果最便宜的128GB MacBook Air价格为999美元。
市场的初步反应不冷不热。
“我认为人们没有太多动力购买这些产品，它们的确比iPad便宜，但这个理由就足够了吗？”J. Gold Associates的科技行业分析师Jack Gold表示，“微软似乎只是在维持传统的PC升级换代方式，每年降一点点价，同时稍微升级下芯片和硬件，我认为他们需要在第一代的基础上进行创新，而我在目前这些产品上没有看到那点。”
微软股价周一在Nasdaq市场收低0.15%，而苹果在公布新的iPhone 5s和5c手机销售强劲，并发布更加乐观的财测后，股价大涨4%。
微软还利用自己其他产品的优势促销Surface Pro 2，允许客户免费一年使用Skype向逾60个国家拨打固话，免费两年使用SkyDrive上200GB的存储空间。SkyDrive是微软的在线云存储产品，是谷歌Drive和Dropbox的竞争对象。
Surface 2预装了精简版Office，包括Outlook电子邮件软件。Surface Pro 2可以运行完整的标准版Office，但用户须另行购买该软件。
广受欢迎的Office套装是Surface优于Apple的一个独有卖点，因为微软没有发布为iPad定制的完整版Office软件。
“‘杀手锏’应该是微软Office软件，”Current Analysis的分析师Avi Greengart表示，他对于新款Surface产品更为乐观，“作为超便携的笔记本电脑替代品，Surface Pro占有一席之地。如果在那个价位你看重的触摸屏因素，那么这是个合理的选择。”
微软也推出了一系列更薄的背光键盘，它们还可以用作保护套；另外还有一个可为电池续航的新充电保护套(Power Cover)，料将于明年初开售。微软还为基于英特尔芯片的Surface推出了一款充电底座，可与桌面显示器相连接，这也将于明年开售。
“这一切都是微软在向人们表明，微软一直存在着，未来也会是计算领域的一分子，”Gartner分析师Carolina Milanesi表示，“但我认为竞争仍然很激烈。”
新款Surface将于10月22日起在美国和除日本以外的大多数主要国家发售，可以上网购买，也可通过微软商店和一些第三方零售商购买。11月初将开始在中国发售。(完)
(编译 朱晓军/于春红；审校 白云)
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