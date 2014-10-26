焦点：纽约埃博拉病例为自几内亚疫区返回的医生 现住院隔离

图为一名男子穿戴个人防护设备作为万圣节服装，站在医生Craig Spencer在纽约的居所前。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透纽约10月24日 - 一名参与西非几内亚疫情救治工作的医生在验出遭埃博拉病毒感染后，周五已在纽约遭到隔离，这是美国第四名确诊病例，同时是美国最大城市纽约的首例。

现年33岁的医生Craig Spencer周四被安置在Bellevue Hospital医院的检疫部门，距离他自几内亚返回美国已有六日时间，这再度搅动公众对于此病毒传染的疑虑，金融市场也因此受到冲击。

官员指出，有三名人士曾与Spencer密切接触，这些人士在同一家医院接受隔离观察，其中一人为他的未婚妻，目前状况皆良好；Spencer为人道救援组织无国界医生的内科医师。

Spencer在Facebook上所显示的未婚妻姓名为Morgan Dixon。

纽约市长Bill de Blasio及纽约州长库莫(Andrew Cuomo)均试图安抚纽约人心，不过Spencer在从几内亚回国到并发之前，曾搭乘地铁、的士(计程车)、以及到过保龄球馆。

“纽约民众不用恐慌，”de Blasio在Bellevue医院召开记者会表示。“搭乘同一班地铁或住在埃博拉病患附近不会有致病风险。”

库莫表示，和达拉斯状况不同的是，纽约的官员已经完全做好准备，已经为可能出现的病例做好应变演习；达拉斯医院里面两名服务埃博拉病患的护士遭到感染。

他说，“从公共卫生的角度来看，我认为有们已经做好应有准备，情势已经获得控制。”

“纽约民众没有理由对纽约地铁系统感到惊慌或焦虑，”库莫在接受有线电视新闻网CNN访问时表示。

美国股价指数期货周五下跌，因这个纽约确诊的埃博拉病例引发病毒在这美国最大城市扩散的疑虑。

根据世界卫生组织数据，这场史上最严重的埃博拉疫情已经造成至少4,877人死亡，最多可能有1.5万人死亡，多数病例位于利比里亚(赖比瑞亚)、塞拉利昂(狮子山共和国)、以及几内亚。

美国至今有四名埃博拉确诊病例，其中一人为利比里亚籍的Eric Duncan，他已于10月8日在达拉斯Texas Health Presbyterian Hospital去世；另外三例分别为两名照护Duncan的护士，及Spencer。

卫生官员强调，埃博拉病毒不会通过空气传染，而是通过直接接触已经出现受感染病状者的体液传染。

Spencer到了纽约之后每天自行量体温两次，他在周四稍早通报出现发烧及肠胃不适症状。纽约市官员表示，Spencer当时是由一穿戴防护装备的特别小组从他在曼哈顿的公寓将他移送至医院。

库莫表示，Spencer发现自己发烧到华氏100.3度(摄氏37.9度)时就已经住院，并非如“报导所称的发烧到华氏103度(摄氏39.4度)”，暗示Spencer是在早期发现病情。

纽约市卫生官员Mary Travis Bassett表示，Spencer周四早上之前并未感受到病征，在这之前不具传染力。

Spencer到过的保龄球馆老板表示，他们已经主动关闭球馆以求防备。Spencer共乘的士司机不被认为具有被感染风险，而官方坚称Spencer发病前曾经搭乘的三条地铁路线仍旧安全。

Bassett表示，“我们认为他曾搭乘过的地铁极不可能会有问题，可能性接近于零。”

她指出，美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)将会在24小时之内确认Spencer的检验结果。

白宫表示，库莫和de Blasio已经于周四晚间透过电话向总统奥巴马报告过纽约埃博拉病例。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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