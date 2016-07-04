焦点：OECD称英国在退欧后不会成为避税天堂

焦点：德意志交易所与伦敦交易所合并可促进市场健康--贝莱德
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
路透伦敦7月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)的一份内部备忘录显示，英国在退出欧盟后，不太可能试图通过成为避税天堂来吸引全球投资者。
OECD的税务负责人表示，英国可以利用不受欧盟规则束缚的机会降低企业税，但政治代价将是高昂的。
在英国公投选择退出欧盟后，一些会计师和政策专家已提出，英国或许会削减对跨国公司获利的征税，还有可能帮助跨国公司对在欧盟其他国家的获利避税。
“退欧给英国竞争力带来的负面影响，可能会促使该国的税收问题上变得更加激进，”OECD的税务负责人Pascal Saint-Amans在备忘录中说。路透见到了该备忘录的细节。
“如果继续向那个方向前进，真的可能把英国变成避税天堂型的经济体，”他说，这么做存在实际操作和国内政治方面的障碍。
OECD拒绝评论注明日期为6月24日的备忘录，以及另一份路透看到的、随后起草的备忘录；后者是关于英国6月23日公投之后英国增值税前景的资料。
英国已经在着手把企业税率降至17%。OECD成员的平均水平约为25%。
为了成为20个税赋方面最具竞争力的20个主要经济体之一，英国还推出了税惠措施，允许企业的某些收益支付较低的税率，位于避险天堂的子公司获利可以不用缴税。
OECD称，为了大力改善商业吸引力，英国需要大幅降低税率，或引入“慷慨的”税收规定。
在欧盟以外，英国可选择性地为外国投资者提供一次性税赋协议--这是欧盟所禁止的。
欧盟执委会正在采取法律行动，阻止爱尔兰和卢森堡为手机制造商苹果(AAPL.O)、快餐连锁店麦当劳(MCD.N) 等企业提供优惠税收协议，此类协议可使这些公司将利润自其它欧盟国家进行转移。此事所涉国家和公司认为这并未违反任何规定。(完)
(编译 汪红英/张涛/王琛；审校 龚芳/张明钧)
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