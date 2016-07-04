焦点：OECD称英国在退欧后不会成为避税天堂

路透伦敦7月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)的一份内部备忘录显示，英国在退出欧盟后，不太可能试图通过成为避税天堂来吸引全球投资者。

OECD的税务负责人表示，英国可以利用不受欧盟规则束缚的机会降低企业税，但政治代价将是高昂的。

在英国公投选择退出欧盟后，一些会计师和政策专家已提出，英国或许会削减对跨国公司获利的征税，还有可能帮助跨国公司对在欧盟其他国家的获利避税。

“退欧给英国竞争力带来的负面影响，可能会促使该国的税收问题上变得更加激进，”OECD的税务负责人Pascal Saint-Amans在备忘录中说。路透见到了该备忘录的细节。

“如果继续向那个方向前进，真的可能把英国变成避税天堂型的经济体，”他说，这么做存在实际操作和国内政治方面的障碍。

OECD拒绝评论注明日期为6月24日的备忘录，以及另一份路透看到的、随后起草的备忘录；后者是关于英国6月23日公投之后英国增值税前景的资料。

英国已经在着手把企业税率降至17%。OECD成员的平均水平约为25%。

为了成为20个税赋方面最具竞争力的20个主要经济体之一，英国还推出了税惠措施，允许企业的某些收益支付较低的税率，位于避险天堂的子公司获利可以不用缴税。

OECD称，为了大力改善商业吸引力，英国需要大幅降低税率，或引入“慷慨的”税收规定。

在欧盟以外，英国可选择性地为外国投资者提供一次性税赋协议--这是欧盟所禁止的。

欧盟执委会正在采取法律行动，阻止爱尔兰和卢森堡为手机制造商苹果(AAPL.O)、快餐连锁店麦当劳(MCD.N) 等企业提供优惠税收协议，此类协议可使这些公司将利润自其它欧盟国家进行转移。此事所涉国家和公司认为这并未违反任何规定。(完)