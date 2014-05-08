焦点：大型油企恐瘦身过度 需把目光重新放到增长上

* 大型油企需要能在2020年以后做出贡献的管道项目

* BP率先寻求规模效应，之后亦率先掉头

* 大型油企应谨慎看待部分资产出售交易--前壳牌高管

路透伦敦5月7日 - 全球石油巨头可能已经对急速瘦身走火入魔。

至少一小部分批评者这么认为，他们担心广泛进行的资产出售和削减投资计划可能造成较长期的损害。

部分石油企业高管和银行家表示，在为了追求规模效应而通过并购交易扩张了10多年后，投资者要求得到更高回报，受此推动石油产业开始大力瘦身，但情况令人担忧。

他们指出，需要为下一个10年建立新的收入源，因此恐怕要不了几年，石油产业周期就会再度回到增长轨道上。

“除非我们为特大型项目投入一些资金，否则很难实现增长，”一位不愿具名的大型石油企业资深高管称，“除了大型企业外，没有人能够承担大型项目--不过现在的重点在于执行。”

一位退休的高管表示，此类项目对公司的未来，乃至全球都具有重要的意义。

“如果他们推迟较大型项目，则令人感到遗憾，”曾在1998年至2001年期间出任壳牌董事长的Mark Moody-Stuart称，“他们有能力这么做，而且全球供应面需要大型项目。”

哈萨克斯坦、澳洲和卡塔尔一些项目出现惨败、延期和成本超支过后，超大型项目在很大程度上可以说是多数大型油企目前缩减资本支出的罪魁祸首。

许多股东发现很难接受这一事实：价值500亿美元的哈萨克斯坦Kashagan项目因技术问题自去年以来无法产油，即便该项目已延迟近10年。

据投资分析师对包含股息和股票回购等数据的计算，这样的投资在2013年给BP、皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)RD.AS、道达尔、埃尼(ENI)(ENI.MI)和Statoil(STL.OL)等欧洲大型油企带来400亿美元的负现金流。

不过，即便延期且成本超支，超大型项目过去五年仍给上述公司带来逾350亿美元的净现金流。

“目前他们(大型油企)正在收获上一波大规模资本支出周期的成果。但这不足以使这种模式维持到2020年或以后，”华尔街大型银行一位专门研究大型油企的高级研究员表示。

“我认为，未来两三年内，大型油企将开始自问资本支出萎缩模式可以维持多久，”他补充称。

Moody-Stuart也在质疑大型油企出售成熟油气开采区背后的原因。

“我认为要集中资产，或许应出售部分资产，但对于是否剥离那些依靠科技或许终可实现复苏的油气田，我则抱持谨慎态度，”他说。

**产出缩水**

路透依据艾克森美孚(XOM.N)、BP、壳牌、道达尔、雪佛龙CHV.N及埃尼(Eni)所发布的数据计算得出，过去10年来，全球能源巨头的石油及液体燃料产出减少逾17%，至每日约950万桶，相当于全球产出的10%多一点。

过去10年来，这些企业的冶炼产能利用率下降16%，至日均1,500万桶左右。

石油行业通常具有景气循环的特性，最新一波超级周期始于1998年，当时BP斥资1,000亿美元大举收购，买下美国Amoco，而后吃下Atlantic Richfield，并于俄罗斯大肆扩张。在1990年代末期，BP认为公司规模是取得未来成功的关键，看法与当前截然不同。

现在，BP走上了回头路；自从2010年Macondo油井在墨西哥湾发生漏油事件后，BP总计出脱了500亿美元资产。

目前BP市值为1,560亿美元，低于2009年底的1,810亿；当时布兰特原油低于每桶80美元，如今则高于100美元。

壳牌亦采取缩减规模的策略，但力度较BP为轻；壳牌计划在2014年出售150亿美元资产。法国道达尔则在今年将资本支出削减7%至240亿美元。

**美国大厂例外**

美国大厂并不采取像BP一样程度的削减策略。美国大厂的收益向来就比欧洲对手更高。

举例来看，雪佛龙(CVX.N)在1月31日宣布计划未来数年每年维持约400亿美元的支出时，公司股价挫跌3.5%。

艾克森美孚在2014年计划缩减支出6%至398亿美元。该公司是业内最大的公司，以收益来看则是业界的佼佼者。

艾克森美孚执行长Rex Tillerson在谈到今年稍早的成长失败经验时，承认关于超级大厂太大而无法扩大生产，确实是个问题。

基金经理人IvorPether表示：“这些大厂知道他们所投入的资本无法带来足够高的收益，他们在油价100美元所赚得的收益要比油价是30或40美元时还少。”

“所有的这些投资都算不上是丰厚收益。”

然Statoil执行长Helge Lund认为，提高收益的关键不在于景气荣枯周期，而是简化供应链，并节约材料和税赋：“我们需要挑战...发展的成本，”他表示。

“我们不能只用旧方式。”(完)

(编译/审校 许娜/李爽/龚芳/戴素萍/高琦/王翔琼/于春红)

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