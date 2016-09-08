焦点：油市低迷不振 亚太石油会议冷清

2016年9月7日，新加坡，图为参加亚太石油会议的一名男子。 REUTERS/Edgar Su/File Photo

路透新加坡9月8日 - 新加坡年度亚太石油会议(APPEC)的特点一直是奢华热闹，多数时候是酒酣耳热，但2016年的会议就冷清得多，因面临第三年行业低迷的高管为了交易机会保持头脑冷静。

餐会和鸡尾酒会还是有很多人参加，但由于2014年中以来油价跌约60%，炼厂利润率8月触及数年低位，代表们重生意而轻宴会，在波涛汹涌且厮杀激烈的市场中竞争。

“去年的宴会规模庞大彻夜喧闹，人们早上六七点钟才离开，”新加坡一出租车司机说。“今年大型宴会半夜或一点左右就结束了，只有热衷的人留得晚一些。”

随着炼油行业出现茶壶炼厂，中国石油市场转变，也提供新的需求来源，供生产商在32届亚太石油会议上争夺。

“想找到客户，需要极具企业家精神，”意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)的贸易分支ENI Trading and Shipping高级副总裁Jorge Montepeque称。

在金融时报(Financial Times)于新加坡举行的一项大宗商品活动上，石油与天然气行业巨头BP(BP.L)东半球整合供应与贸易执行长Andy Milnes中表示，该公司对维系中国业务做了极大努力。

其中包括让中国团队的组成以中国籍人士为主，Milnes表示，就客户关系以及“了解市场需求与契机”而言，此举带来了重大改变。

BP与挪威国家石油公司 (STL.OL)等油企，以及托克(Trafigura)这类贸易商，近期已与“茶壶”炼厂进行协议，APPEC参与者表示，还有其他企业也准备跟进。

这16家“茶壶”炼厂的原油进口加总达130万桶/日，相当于超过10%的中国整体进口量。

“生意很好。大家竞相争取我们的青睐，”一位“茶壶”炼厂代表表示。

**泡沫迹象**

过去几年，这些齐聚APPEC的执行长、贸易商、经纪商、交易所人员与销售人员，对会议活动兴趣缺缺，与会者稀稀落落。

“随着访客在APPEC会议期间涌向行业庆祝会、接待室和企业郊游活动，参加会议的人数急剧下降，”JTD Energy Services驻新加坡主管John Driscoll说。Driscoll自1985年第一届APPEC以来就一直参加该会议。

安哥拉国有石油公司Sonangol本周在其APPEC聚会上提供每瓶才50美元的凯哥(Veuve Clicquot)香槟，这业表明了行业的不景气。在该行业滑坡前的聚会上，代表们能品尝到唐培里侬香槟王(Dom Perignon)，这种香槟的价格大约是凯哥的四倍。

今年APPEC会议气氛的转变在一定程度上还因为标普全球普氏取代了当地企业Ace Connections and Events，成为了会议的组织者。标普全球普氏是一家石油价格提供商，和竞争对手汤森路透一样向能源市场提供资讯。

“我们的计划是将APPEC会议打造为亚洲能源市场的顶级思想领导力活动，”普氏旗下营销和会议负责人Sarah Whipp说。

普氏提出改变柴油(gasoil)定价方式的建议，也使今年的会议具有特殊的意义。

“作为亚洲主要的原油和油品定价方式供应商，以及每日收市价(MOC)窗口的管理人，普氏能获得交易员的全部关注，”Driscoll说。(完)