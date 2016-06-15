焦点：若油价处于每桶50美元 油市处境可能不尴不尬

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透伦敦6月15日 - 原油拼命要回到每桶50美元，可能让油市陷入棘手局势。这样的价位对于吸引新多头入市显得太低，而对于迫使更多产能退出则又太高。
根据国际能源署(IEA)的数据，全球原油产量过去一年下降了近100万桶/日，为略高于9,500万桶/日。本季度需求预计将达到9,670万桶/日，相当于增长逾100万桶/日。
加拿大山火，以及尼日利亚、委内瑞拉和利比亚等地政治与经济动荡导致的意外停产突然增多，帮助油价在最近六个月大涨了75%，自2009年初美国次贷危机高潮以来首次突破每桶50美元。
在过剩产能可能比当初预期更快消失的前景激励下，投资者重返油市，布兰特原油多头头寸在4月增至纪录高位。
现在油价围绕50美元的关键水准波动，看多情绪有所降温。而在供应方面，部分原来中断的生产正在恢复。
更令多头担心的是，有迹象显示美国页岩油产量可能将要再度上升。
“这是‘反金发姑娘现象(reverse Goldilocks)’--不够热，也不够冷。如果你的看法偏空，那么目前的水准对空头而言还不够低，对多头来说也不够高。因此，你不会坚守在(50美元)这个数字，”渣打银行大宗商品研究主管Paul Hornsell说。
美国一周交易所数据显示，基金经理上周增持美国原油期货和期权的空头头寸，为一个月来首次增加，也是1月中以来空仓最大增量。
事实上，2015年底油价跌破50美元时，引发净空仓一波大增--短短三个月内就超过相当1.4亿桶的量，创最大空仓增加纪录。
**最佳攻击位置？**
“这让市场深思我们目前是否处于‘最佳攻击位置’，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)资深经理Ole Hansen说。
“现阶段或许不认为52美元及超过52的水准可以持久，但同时，期待油价持续反弹到2017年的投资人，或许会将任何一次下跌视为逢低买进的机会。”
石油输出国组织(OPEC)2014年底在沙特阿拉伯的带领下，做出让油价下跌迫使高成本石油生产商退出市场的决定，已令美国页岩油产量一年来大幅减少近100万桶/日。
在去年原油价格跌速最快、下挫60%跌破每桶50美元之时，石油与天然气行业削减支出的规模达到1,000亿美元。
美银美林分析师认为，随着沙特淡出其“石油央行”实质角色、不再逐月调整供应以维持全球油市平衡，需求面将成为驱动油价的关键因素。
美银美林的团队指出，需求对油价变化做出反应，平均需要12-24个月的时间；而OPEC与北美以外的供应对油价变化的反应，则需2-6年时间。
“全球石油供应的弹性要多年的时间才会发酵...这表示可能需要较高的油价才能让2017年的需求放缓，”(完)
(编译 张涛/张若琪/陈宗琦；审校 高琦/许娜/戴素萍)
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透东京1月18日 - 路透调查显示，日本在始于今年4月财年的经济增幅料将略微超过上月预估，但在美国总统当选人特朗普准备就职之际，经济前景具有高度不确定性。
路透伦敦1月17日 - 千呼万唤始出来，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于说出她对脱欧的真实想法：英国决意走自己的路，完全脱离欧盟，同时希望欧盟同意全面性的贸易协议。