焦点：若油价处于每桶50美元 油市处境可能不尴不尬

路透伦敦6月15日 - 原油拼命要回到每桶50美元，可能让油市陷入棘手局势。这样的价位对于吸引新多头入市显得太低，而对于迫使更多产能退出则又太高。

根据国际能源署(IEA)的数据，全球原油产量过去一年下降了近100万桶/日，为略高于9,500万桶/日。本季度需求预计将达到9,670万桶/日，相当于增长逾100万桶/日。

加拿大山火，以及尼日利亚、委内瑞拉和利比亚等地政治与经济动荡导致的意外停产突然增多，帮助油价在最近六个月大涨了75%，自2009年初美国次贷危机高潮以来首次突破每桶50美元。

在过剩产能可能比当初预期更快消失的前景激励下，投资者重返油市，布兰特原油多头头寸在4月增至纪录高位。

现在油价围绕50美元的关键水准波动，看多情绪有所降温。而在供应方面，部分原来中断的生产正在恢复。

更令多头担心的是，有迹象显示美国页岩油产量可能将要再度上升。

“这是‘反金发姑娘现象(reverse Goldilocks)’--不够热，也不够冷。如果你的看法偏空，那么目前的水准对空头而言还不够低，对多头来说也不够高。因此，你不会坚守在(50美元)这个数字，”渣打银行大宗商品研究主管Paul Hornsell说。

美国一周交易所数据显示，基金经理上周增持美国原油期货和期权的空头头寸，为一个月来首次增加，也是1月中以来空仓最大增量。

事实上，2015年底油价跌破50美元时，引发净空仓一波大增--短短三个月内就超过相当1.4亿桶的量，创最大空仓增加纪录。

**最佳攻击位置？**

“这让市场深思我们目前是否处于‘最佳攻击位置’，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)资深经理Ole Hansen说。

“现阶段或许不认为52美元及超过52的水准可以持久，但同时，期待油价持续反弹到2017年的投资人，或许会将任何一次下跌视为逢低买进的机会。”

石油输出国组织(OPEC)2014年底在沙特阿拉伯的带领下，做出让油价下跌迫使高成本石油生产商退出市场的决定，已令美国页岩油产量一年来大幅减少近100万桶/日。

在去年原油价格跌速最快、下挫60%跌破每桶50美元之时，石油与天然气行业削减支出的规模达到1,000亿美元。

美银美林分析师认为，随着沙特淡出其“石油央行”实质角色、不再逐月调整供应以维持全球油市平衡，需求面将成为驱动油价的关键因素。

美银美林的团队指出，需求对油价变化做出反应，平均需要12-24个月的时间；而OPEC与北美以外的供应对油价变化的反应，则需2-6年时间。

“全球石油供应的弹性要多年的时间才会发酵...这表示可能需要较高的油价才能让2017年的需求放缓，”(完)