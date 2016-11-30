焦点：OPEC展开减产协议讨论 主要油国立场仍歧异

路透维也纳11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)周三展开限制石油产量及支撑油价协议的讨论，沙特阿拉伯施压要求伊朗与伊拉克完全参与行动，遭到伊朗与伊拉克的反抗。

OPEC成员国的部长0700GMT在维也纳Park Hyatt酒店展开一场非正式会议，预定0900GMT在OPEC总部开始正式会议。

“今天会达成协议，”一名伊拉克代表在进入酒店时表示。

“我觉得很乐观，”伊朗石油部长尚甘尼表示，他指出并无希望伊朗减产的要求。

OPEC看到信函的消息人士对路透表示，伊朗周二致函OPEC称，其希望沙特将日产量最多减少100万桶，比沙特愿意减产的数量高很多。

OPEC 9月在阿尔及尔达成初步协议，将日产量限制在325-330万桶以支撑油价，当前产量为336.4万桶。

OPEC称，将豁免伊朗、利比亚和尼日利亚减产，因这几个国家的产量受到内乱和制裁的影响。

这项协议被视为是伊朗的胜利。长期以来，伊朗一直希望增产，以重新拿回在被西方制裁期间失去的市场份额。

据OPEC消息人士称，近几周沙特改变了立场，提出愿意将自己的日产量减少50万桶，并建议伊朗将产量限制在约380万桶，与伊朗当期产量一致或略高于当前产量。

伊朗政府发出了不一致的信号，称希望每日产量最高为420万桶。伊朗致OPEC的信函建议，沙特应该将每日产量减少至950万桶。

伊拉克也一直在要求提高产量限制，称其需要更多资金来对抗伊斯兰国。伊朗和伊拉克的产量合计超过800万桶/日，仅略低于OPEC长期领导者沙特的1,050万桶/日。

伊拉克和沙特的争论主要集中在，伊拉克政府是应该使用自己的产量预估来限产，还是采用OPEC专家提供的更低的数字。

布兰特原油周三涨1.5%至每桶47美元以上，之前一天曾大幅下跌。

来自摩根士丹利和麦格理等机构的一些分析师表示，如果OPEC不能达成协议，油价将大幅修正，最低可能会跌至每桶35美元。(完)