焦点：高盛预计油市周期将反转

* 分析师Currie称油市周期正在反转

* 美国石油需求增速飙升，中国需求放缓

* 相对全球市场，美国油价依旧低廉

路透伦敦12月6日 - 高盛(GoldmanSachs)在周五表示，随着美国的石油需求增速十年来首度超过中国、印度等新兴经济体，油市即将进入一轮新的周期。

颇有影响力的高盛大宗商品首席分析师JeffreyCurrie在报告中写道，这一趋势可能对油市走向产生深远影响；该报告还称将出现新的“石油秩序”。

Currie等分析师曾率先预测，由于中国需求增长和供应趋紧，原油价格在过去十年将飙升。他表示，现在随着美国页岩油气生产推低了面向美国消费者的油价，市场可能会发生转变。

“由于最大的石油需求地从新兴市场转向发达市场，这不仅说明基本面出现重大变化，而且还伴随着发达市场带动的产量大增，推动先前的大宗商品周期反转，”Currie表示。

这一趋势的直接影响开始时可能还不明显--高盛还维持着对明年北海布兰特原油和美国指标西德克萨斯中质原油(WTI)的价格预测，分别为106美元和98美元。

**三大发展势头**

Currie预计，长期而言，将有三大互相关联的发展态势行将颠覆市场现状。

他写道，首先，美国页岩油产量大增将使得美国油价保持低位，并推动经济活动“大幅加速”。

其次，美国经济成长势头增强将促使美联储缩减货币支撑举措，这可能推高美元。那么随着石油和其他美元计价的大宗商品对使用其他货币的用户而言更加昂贵，新兴市场需求可能承压。

第三，包括中国和印度等国家的石油需求放缓会有助于保持市场供应充足，从而限制发达国家的通胀。

Currie称，“这一新出现的商品周期恰恰与‘超级周期’相反，在超级周期中，美国经济成长疲软，而国内能源供应缺乏和主要大宗商品地区的冲突还加剧其疲弱态势，从而推动了更多量化宽松货币政策的出台。”

过去10年来，“美国政策增强了新兴市场需求增长并加剧美元走软，这基本抵消了新兴市场国家面临的石油和大宗商品价格上涨。”

这股反转的趋势最后将导致新兴市场“从消费者转向生产者，”Currie说这将使得中国等国效仿美国踏上寻求非传统资源的道路。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国石油需求自从在2005年创下每日近2,100万桶的纪录高位之后，到去年为止降幅已超过10%至1,850万桶。

但9月美国石油每日需求较2012年同期增加100万桶--创下2001年以来最大同比增幅--而今年下半年中国需求成长却颇沉寂。

Currie预估2013年全年中国整体日需求成长幅度仅为23万桶。10月时的同比增幅低至7万桶。

Currie说，美国需求升温部分因素在于芝加哥的汽油价格比新加坡低15%。

EIA表示，11月底的美国零售油价是三年以来最低水平。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/李婷仪 审校 李爽/王翔琼/艾茂林)

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