《焦点》OPEC与对冲基金：从猜忌排斥到积极交流

路透伦敦5月22日 - 这是一场不寻常的相遇，发生的地点也很不寻常。

那是2016年夏天，在梵蒂冈的西斯廷教堂，新上任的石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都遇见花旗集团的大宗商品研究全球主管Ed Morse。

两人在教堂里举行的一场能源行业活动上交谈，为之后的一系列会面牵上线，这些会面改写了OPEC与影响全球油市的对冲基金和贸易商之间的互动方式。

巴尔金都在2016年6月当选OPEC秘书长，受命解决油价大跌的问题。他告诉Morse，OPEC希望更好地理解金融参与者在油市的运作方式。

相较于OPEC长期以来对这些金融参与者的猜忌态度，这是一大转变。以往OPEC经常指责金融参与者的投机行为扭曲了油价，使油价高于或低于符合供需基本面的水平。

OPEC和非OPEC产油国的石油部长周四将在维也纳举行会议，决定是否延长减产协议以支撑油价，也有可能加大减产幅度。

“那是在梵蒂冈，我们首次讨论了OPEC接触石油市场中的金融机构的想法，”巴尔金都对路透表示。

“石油世界已经发生了变化，包括基本面及其动态。OPEC也必须做出改变。”

他说，Morse在2016年底帮助组织了一场OPEC官员与对冲基金的会议。“我们更进一步，想要打破与致密油生产商之间的柏林墙，3月在休斯敦与他们进行了会谈，”巴尔金都表示。Morse没有回应置评请求。

在另外几场通过不同渠道和协调人组织的会议上，沙特能源部长法力赫和他的团队与对冲基金进行了讨论。市场消息人士称，在上次OPEC会议之前，他们还在11月份在维也纳会晤了顶级贸易商维多公司和Litasco。

法力赫的前任，经验丰富的前沙特石油部长欧那密经常从石油市场顾问那里获得建言，但他向对冲基金提出了自己的忠告：不要干扰石油市场。

咨询企业Energy Aspects的Amrita Sen称，“随着市场的金融化程度越来越高，沙特和OPEC其他国家意识并接受了这样的事实，即油市不仅是由基本面推动，并认为值得与短期内推动市场的力量进行接洽，”该公司通常帮助促进OPEC与金融市场之间的对话。

**尽一切努力**

金融市场的参与似乎正在改变OPEC的公开讲话风格。目前OPEC有时模仿央行官员的措辞。

过去两个月内，法力赫两次使用了欧洲央行总裁德拉吉五年前成功捍卫欧元时首次使用的措辞。

OPEC将“尽一切努力”减少石油供应过剩，法力赫4月时发出这样的信息，并在与俄罗斯能源部长诺瓦克联合发布的声明中再度使用。

去年底对冲基金大量入驻油市，因OPEC明显将减产。最近几周对冲基金大量卖出这些仓位，使油价回升之势在50美元附近停滞，因为他们意识到，全球石油库存高企，将花费较预期更长的时间才能削减至正常水平。

“即便经过近来油价回调，市场上仍有7亿桶的(投资者)净多仓，”PIRA Energy全球石油部门负责人Gary Ross说。PIRA Energy是S&P Global Platts的子公司。

“产油国理解金融市场参与者的行为，以及他们对未来价格趋势的看法，这点极为重要。”

加入减产协议的非OPEC产油大国--俄罗斯，也采取行动拉近与金融参与者的关系。

俄罗斯能源部长诺瓦克今年令市场观察人士大感意外，俄罗斯能源部召开投资者电话会议，说明对油市展望的看法，这些会议由摩根士丹利和俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)安排。这是之前的能源部长从未做过的。

**“解释理由”**

“政府的一个职责是向投资者解释政府决策的理由，”诺瓦克的首席分析师，曾在摩根士丹利任职的Pavel Sorokin说。

“就与OPEC的联合减产政策而言，市场一直充满了传闻。因此我们有必要和市场及投资者接触。我们解释我们对市场的看法，并得知外界对某些事件和决定的反应。但我们不讨论任何机密的事情，”他称。

对于沙特和对冲基金与交易商等市场参与者进行的谈判，涉足其中的人士称，他们没有探知到任何有关沙特意向的蛛丝马迹。

其中一位参与了11月会议的的人员称，“沙特方面的代表听得多说得少。如果只是基于会谈就进行押注，你可能会亏得很惨。”他要求匿名，因为会议内容保密。

沙特官员曾在3月的闭门会议上对美国主要民间油企表示，他们不应当假想通过OPEC延长减产来抵消美国页岩油产出上升的影响。

油价受此影响大挫，投资者据此认为沙特并不愿意延长减产。而在一个月之后，沙特能源部长法力赫却承诺称，沙特将“尽一切可能”，包括延长减产行动至2018年。

“石油生产商自然希望金融市场参与者能够做多油价，因此这其中棘手的问题在于，生产方是不会给予金融市场参与者任何理由来做空的。”Ross说道。（完）