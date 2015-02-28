焦点：中国春节后首周即降息彰显稳增长决心 货币政策驶入宽松轨道

图为上海自贸区一家工行的职员在清点钞票。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京2月28日 - 春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

专家和分析人士称，本次降息时点符合普遍预期，但幅度不及上次。在经济放缓加大压力下，央行必须加快放松货币政策的节奏，以避免经济从“新常态”滑向“新衰退”，但中国的实际利率依然高企，特别是以贷款利率衡量的实际利率处在数年来高位，基准利率仍有下行空间，本次降息只是宽松进程的中继站。

央行称，自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

“此次降息在市场预期内，...近期经济放缓、物价通缩、外占收窄、股市降温，为降息提供了空间。”国泰君安证券宏观分析师任泽平称，预计贷款利率有望小幅下降，但存款利率由于上浮区间扩大到1.3倍，可能政策效果被对冲。

央行并表示，推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

中金债券组认为，这次降息的幅度小于2014年11月份那一次，实际效果也更弱一些，更多是起到信号和增强信心的作用，但总体来看，降息仍有助于稳定市场信心和增加消费和投资需求。

央行有关负责人在答记者问中称，稳健货币政策取向不变，本次降息重点在于进一步巩固社会融资成本下行的成果，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。下调存贷款基准利率，可望直接对金融机构贷款实际利率产生一定下拉作用，也利于降低金融机构筹资成本，带动各类市场利率和企业融资成本继续下行，缓解企业融资成本高的问题。

实际上，本次降息可能打开了后续宽松货币政策的大门。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮就强调，在有明确信号表明经济企稳前，宽松政策料继续以较快节奏推出，更多降息、降准可以期待，这将推动债市总体维持牛市格局。

此外，亦有分析师提到，降息最直接的作用在于稳定资产价格和资产价格预期，特别是房地产，而房地产价值稳定是社会信用扩张的基础，也是金融机构和私人部门恢复杠杆能力的前提。不过此次降息幅度没有上次大，对房产成交量的刺激可能不及上次。

中国央行上次利率调整是在2014年11月22日进行的不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

**利率市场化加速“一石二鸟”**

央行本次除了调降基准利率外，还扩大了存款利率浮动区间上限，离利率市场化完全放开只有一步之遥，显示伴随着存款保险制度的即将推出，利率市场化步伐明显加快。

对于此次结合利率调整进一步扩大存款利率浮动区间，央行负责人指出，中国已初步形成差异化、精细化的存款利率定价格局，存款利率浮动区间扩大后，金融机构的自主定价空间进一步拓宽，有利于促进其完善定价机制建设、增强自主定价能力、加快经营模式转型并提高金融服务水平。

“经济疲弱，通胀低位，海外普遍货币政策放松，降息已是市场普遍预期。此次继续扩大存款利率上浮到30%，预期银行调整不会再集体定上限，利率市场化接近完成。”中信建投证券宏观组在报告中称。

华创证券宏观组亦认为，降息空间的进一步打开与利率市场化推进，间接制约了利率市场化进程中存款利率的快速上行，减弱了对实体经济的不利冲击。实际上，日本和英国等发达国家在推出存款保险制度之时，适逢经济的下行周期，基准利率均现一定幅度的连续下调。

“在当前中国经济的下行压力仍然不小之际，央行再度祭出“降息+扩大存款利率上浮空间”的政策组合，实际上可以收到‘货币宽松+推进利率市场化’的一石二鸟之效。”他们称。

中国央行并表示，下一步将适时通过推出面向企业和个人的大额存单等方式，继续扩大金融机构自主定价空间，有序推进利率市场化改革，并进一步完善利率调控体系，健全利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。

**宽松货币政策是“开始”而非结束**

尽管央行坚称稳健货币政策取向不变，但市场人士普遍乐观。在他们看来，为经济增长托底考虑，本次降息可能只是一系列降息降准等宽松货币动作的开始，因本次降息幅度不足以让未来需求无忧，货币政策宽松力度将持续。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊就指出，最近两次降息更多的对冲通胀下行所带来的实际利率上升引致的货币政策紧缩效应，并没有起到市场所期待的刺激经济的效用，因此虽然目前货币政策依旧处在“稳健”，或者说“中性”的区间，但2015年央行货币政策的整体取向将是“宽松”，央行会持续加大货币政策刺激的力度。

“我们认为伴随着经济增长疲软和通缩压力上升，这就是我们认为今年央行可能还会下调基准利率2-3次。”章俊强调，鉴于目前全球央行都在进入“宽松”模式，因此中国央行加大货币宽松的力度更多是顺势而为，而非刻意“刺激”。

任泽平认为，半年内央行已经两次降息一次降准，预示着央行将用全面宽松工具逐步替代定向宽松工具。2014年实验的各种定款宽松工具效果存疑，“预计2015年将开启全面宽松，这是开始而不是结束。”

央行称，下一步，将更加主动地适应经济发展新常态，保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，综合运用多种货币政策工具，适时适度预调微调，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

招商证券宏观分析师谢亚轩强调，本次降息再次证明，央行的货币政策不会受制于近期人民币汇率的波动，经济和汇率孰重孰轻这根本不是一个问题。

“今年央行调整的节奏和方式有可能会更积极，未来可以期待央行更积极的使用数量化工具，会更加关注货币政策传导效率，引导实体经济进一步降低融资成本，以带动总需求的回暖。”他称。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 李文科; 审校 曾祥进)

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