焦点：民调显示苏格兰可能脱英独立

图为英格兰和苏格兰边界飘扬的苏格兰旗帜。 REUTERS/Russell Cheyne

路透伦敦/爱丁堡9月8日 - 英国金融市场周一挫跌，此前民调首次显示苏格兰有可能在下周公投中赞成独立，脱离英国。

该调查在英国统治阶层激起的担忧情绪可称得上恐慌，首相卡梅伦所属的保守党主导的政府承诺，只要苏格兰留在英国，本周就将制定向其下放更多权力的计划。

如果苏格兰人9月18日投票赞成脱英，卡梅伦的首相职位将有不保的风险，公投当日距离明年5月英国大选只有不到八个月时间。卡梅伦发言人周一称，政府没有在制定应对苏格兰独立可能性的紧急计划。

英镑兑美元GBP=D4挫跌逾1%至1.6141美元，创13个月最大单日跌幅，长期英国公债价格下挫，六家在伦敦上市持有大量苏格兰敞口的企业市值蒸发了35亿英镑(57亿美元)。

“担心，非常担心，”德银分析师在投资者报告中阐述苏格兰独立对英国经济和欧洲统一构成的风险时称。

苏格兰统一党对市场反应不太以为然。目前领导统一党“最好在一起”运动的前英国财政大臣达林表示，这种情况在投票前出现很正常。“只要存在不确定性，系统就会总觉有那么一点不安，”他在爱丁堡对记者说。

几个月来的民调显示，联合派可能获得胜利；但YouGov进行的民调结果又显示，独立派可能达成愿望，脱离与英格兰307年的联盟。

调查显示，联合派带有恐吓意味的宣传活动让苏格兰民众厌烦，支持独立的苏格兰首席大臣萨蒙德(Alex Salmond)在8月25日的电视辩论中，气势比达林更强。

如果苏格兰公投脱离英国，卡梅伦可能在大选前面临辞职的要求，而反对党工党如果失去40名苏格兰议员，成为最大党的机率可能大幅下降。

卡梅伦周日前往苏格兰探望伊丽莎白女皇时坚称不会辞职。

苏格兰公投若赞成独立，接下来将是与伦敦谈判，商讨英镑使用、怎样分担2.1万亿美元国家债务和分割北海原油资源，以及如何处理英国在苏格兰地区的核潜艇基地问题。独立时间拟在2016年3月24日。

英国星期日泰晤士报报导称，在距公投日9月18日只剩不到两周之际，民调显示不计心意未定的选民，赞成独立的人占到51%，49%反对，而一个月前联合派还享有22个百分点的领先优势。

**留在英国更好？**

调查结果公布后不到12小时，英国财政大臣欧思邦就表示，若苏格兰人投票决定留在英国，将制定计划给予苏格兰在税收、支出和社会福利等方面的更多自治权。

欧思邦称，“未来几天你们将看到一个行动计划，给予苏格兰更多权力。”

尚不清楚欧思邦是承诺给予更多权力，还是指英国政党只是讨论了提了很久的向苏格兰分权，若其投票决定留在英国的话。

苏格兰首席大臣、苏格兰民主党(SNP)领袖Alex Salmond对伦敦各方在最后一刻给予苏格兰更多自治权的提议嗤之以鼻，“我毫不怀疑他们在无法吓住苏格兰人后匆忙想办法，下一步会是试图贿赂我们。”

英国前首相布朗周一晚间提出了向苏格兰议会分权的时间表。布朗表示，在公投对独立说“不”后马上开始讨论进一步分享权力的问题，有关法案将在2015年1月提交英国议会。

布朗是苏格兰人，现为工党议员。他表示，法案将加强苏格兰议会的权力，给予其在福利、财政、社会和经济政策方面的更多权力。

**统一党**

统一党的运动还受到许多党内人士的批评，他们称该党自满、态度负面，意见不合。

“目前为止，此项运动表现狭隘且负面，”来自工党的前苏格兰首席大臣Henry McLeish称。“该党还一直都很傲慢，缺少感情、热情和灵魂，因此在像苏格兰这样一个讲究有情有义的地方，这是个重大缺陷。”

苏格兰独立的支持率骤升，可能惊动统一党人，从而促使更多人参与投票。上次显示民意支持独立的调查是苏格兰民族党2013年8月委托Panelbase进行的，当时结果为，苏格兰独立的支持率为44%，反对率为43%，尚未作出决定的比率为13%。

接近卡梅伦的人士表示，卡梅伦不想成为历史上因为苏格兰独立而下台的首相。但他承认，他的背景和中右翼政治立场说明他并不是能赢得苏格兰人支持的最佳人选。苏格兰人的政治立场通常较英格兰人更为偏左。

这让说服苏格兰人不要独立的重任大部分落到了反对党工党肩头。

英国报纸以大幅标题称，这是近一个世纪前爱尔兰民族主义者脱离英国以来，英国面临的最严重的国内威胁。

在苏格兰，支持统一的苏格兰人警告不要产生恐慌反应，一些投资者表示，因担忧苏格兰独立导致的抛售过度了。

“英镑强劲反弹可能就是因为，‘反对’独立仍然是最有可能的投票结果，”富达投资基金经理Trevor Greetham称。“如果投票结果是“赞成”，那么情况会更糟。”

英股富时100指数.FTSE周一最低下跌1.2%，Babcock(BAB.L), 莱斯银行集团(LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、标准人寿保险公司(SL.L)，能源企业SSE(SSE.L)和Weir Group(WEIR.L)的跌势拖累大盘。

莱斯银行集团和苏格兰皇家银行等具有大量苏格兰地区风险敞口的银行，其违约担保成本上涨。

银行业消息人士上周告诉路透，如果苏格兰人投票选择独立，莱斯银行集团将考虑将其注册地迁移至伦敦。苏格兰皇家银行亦在研究其选择。

这两家银行曾警告称，如果苏格兰独立，那将对他们的业务构成重大风险，影响他们的融资、税赋及合规成本。

苏格兰民族主义者指责英国政府挥霍了苏格兰的财富，如果苏格兰实现自治的话，将成为全球最富裕的国家之一。

但包括英国三大政党在内的统一派人士指称，如果英国维持统一，那么英国将更强大，苏格兰的独立将带来重大的金融、经济及政治的不确定性。(完)

(编译 白云/王丽鑫/张荻/许娜/于春红; 审校 白云/徐文焰/郑茵)

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