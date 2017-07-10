焦点：新加坡主权财富基金GIC对市场看法谨慎 预期回报下降

路透新加坡7月10日 - 新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)表示，鉴于市场高估值、货币政策不确定性以及经济增长缓慢，其对市场的看法变得谨慎，并预计未来十年回报将下降。

“与去年相比，全球不确定性上升...但市场似乎十分高兴，”GIC执行长林昭杰在该基金公布年报时接受专访表示。“我希望市场是对的，但我们比较谨慎。”

规模比GIC小的主权财富基金淡马锡控股侧重投资股市，而为管理新加坡外汇储备创立的GIC则采用更保守的投资策略，长期目标是回报超过全球通胀。

据主权财富中心(Sovereign Wealth Centre),GIC是全球第十大的主权投资者，管理资产规模约为3,430亿美元。

GIC周一公布，截至2017年3月31日的五年期间，旗下投资组合美元计价名义年回报率为5.1%，高于一年前的3.7%，得益于全球金融资产上涨。

GIC的参考组合--全球股票占比65%，债券占比35%，同期回报率为6%。但GIC投资组合的全时期波动率低于参考组合。

“我们准备迎来一段持续的不确定性及低回报时期，”林昭杰称。

GIC指出，在宽松货币政策的协助下，市场波动性处于史上偏低水准，但这背离了整体不确定性升高的情况。

GIC并称，当前的估值水准，暗示市场对未来获利过度乐观。MSCI明晟全球市场指数上个月创下纪录高位。

“两年前，我们说未来10年市场的回报率为X。我们认为这个X的一半已经在头一年或头一年半实现，”GIC首席投资官Jeffrey Jaensubhakij称。“如今未来八年半的回报只有X的一半。”

**放眼长远**

在低增长、低收益的环境下，像GIC这样的主权财富基金面临更大挑战，去获得足够回报来实现内部目标。

GIC截至3月底的20年期年率化实际回报率为3.7%，低于上年同期4%的表现。

GIC投资于增长型及防御类资产，例如新兴和发达市场股市、房地产、私募股权和通胀挂钩债券，而且是有名的耐心型投资者。

员工数量超过1,400人的GIC称，管理着“远超”1,000亿美元的资产，但并未披露其投资组合的具体规模。其资产34%位于美国，其次有19%在除日本外的亚洲地区，然后在日本和欧元区各有12%。

新兴市场股市占到GIC投资组合的17%，与美国等发达市场相比，蕴含投资机会。

GIC很少对个股持有情况置评，但在今年5月份宣布已在亏损的情况下，将所持瑞银集团(UBS)(UBSG.S)股份从5.1%减至2.7%,部分原因是瑞银的策略和业务发生了变化。

GIC是全球金融危机期间首批投资西方银行的主权财富基金之一，目前仍保留对当时另一笔重大投资--花旗C.N.的持股，这笔投资按当前价位处于盈利状态。(完)