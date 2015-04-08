焦点：壳牌出价700亿美元收购BG集团 溢价幅度高达五成

图为在伦敦一家加油站拍摄的壳牌公司的企业标识。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)同意以700亿美元收购规模较小的竞争对手BG集团BG.L，这是石油产业逾十年以来首见的大型并购交易，在油价大跌过后，此举将使壳牌与全球最大石油巨头美国艾克森美孚(XOM.N)之间的差距缩小。

两家公司周三表示，壳牌将以现金及股票收购BG，对BG的每股估值为13.50英镑。如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%，为潜在的竞购对手设下了极高门槛。

这是今年以来规模最大的并购案，将让壳牌取得BG位于巴西、东非、澳洲、哈萨克及埃及等地的数以10亿美元计业务。其中包括一些全球最大型的液化天然气(LNG)项目。

这桩交易由壳牌石油(Shell)SHEL.L首席执行长Ben van Beurden及BG集团董事长Andrew Gould撮合，在油价和去年6月相比已经被腰斩之际，交易的主要价值在于可取得已探明资产。

“我们已经搜寻了不少机会，而在潜力合并对象名单中，BG一直名列前茅，”Van Beurden在电话会议中表示。

“我们有两套非常强劲的资产阵容，结合全球深海及一贯化天然气实力。”

壳牌石油表示，合并后，公司的已探明油气储量增加25%。受到这项收购案影响，壳牌计划将2016-2018年期间资产出售增加至300亿美元。

截至周二收盘，英国BG的市值为460亿美元，壳牌市值为2,020亿美元，而全球按市值计最大的油企艾克森美孚的市值为3,600亿美元。

0905GMT时，BG股价跳涨37%，报12.5英镑，壳牌股价跌2.2%，报20.48英镑。自6月中旬以来，BG股价大跌了近28%，全球油价跌势就是始于那个时候。

**竞争问题**

Van Beurden称，两家大公司在澳洲、巴西、中国和欧盟都有业务，可能会被要求与反垄断监管机构进行详细交涉，但不大可能因此被迫出售资产。

美国页岩油热潮和沙特决定不减产导致油价腰斩，营造了一个类似于本世纪初期的环境，当时就是在那种环境下发生了许多大型并购交易。

当时BP(BP.L)收购了对手阿莫科(Amoco)和阿科(Arco)，而埃克森收购了美孚，雪佛龙(CVX.N)则与德士古(Texaco)合并。

由于拥有良好的现金流和相对较低的油价损益平衡点，壳牌长期以来一直被看作是潜在的买家。

在油价处于每桶75美元左右的水平上，壳牌能够在不用借入太多钱的情况下，维持资本和运营支出并支付股息。不过据分析师估计，BG的油价损益平衡点高达145美元。

去年BG董事长Gould从挪威Statoil(STL.OL)请来了Helge Lund担任执行长，以期扭转公司形势。Gould周三表示，在公司过渡期间Lund仍将担任执行长。

不过周三明显可见，该交易是由两个人完成的--去年开始担任执行长的Van Beurden以及曾执掌油服巨擘斯伦贝谢(SLB.N)的元老级高层Gould。

这项并购案应会带来每年约25亿英镑的税前综效，合并后，BG股东将持有新公司的约19%股权。

“我们完全理解这项交易的战略性动机，并认为这对壳牌是绝佳的组合，”券商Jefferies的分析师指出。

“当务之急是经营团队要说服市场接受财务面的影响：短期获利稀释；资产负债表杠杆程度明显提高；以及现金运用于削减债务的优先性高于股利，”分析师称。

壳牌的并购财务顾问为美银美林，BG则聘请高盛及Robey Warshaw。(完)

(编译 张明钧/秦德兴/白云/王洋/蔡美珍/孙茉莉)

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