焦点：南非铂金矿罢工酿成暴力事件 警方誓要予以镇压

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 南非警察部长称，预计会在“数小时内”进行逮捕
* AMCU领导人称，罢工工人的决心没有动摇
* 最近几天有四名矿工被杀
* 现货铂金价格触及两个月高位
路透南非马里卡纳5月14日 - 南非警察部长NathiMthethwa郑重宣布，对那些针对复工铂金矿工的暴力活动，将坚决予以镇压，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者。他称这些人是这场恐吓活动的幕后主使。
这场南非迄今持续时间最长、损失最惨重的罢工，在最近几天演变成暴力事件，有四名矿工被打死，有越来越多的全球大型铂金厂商的工人想报到上班。
周三稍早，南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的罢工成员阻止其他工人返回Lonmin(LMI.L)的矿井上班，旨在挫败该公司欲结束持续16周罢工的企图。
“在南非，是法律说了算...我们不会接受无政府状态，”Mthethwa在新闻发布会上表示。
Anglo American Platinum(AMSJ.J)和ImpalaPlatinum(IMPJ.J)也受到罢工的影响，此次罢工导致全球40%的铂金生产陷入停顿。
Lonmin原本计划在周三可以让“大量工人回到岗位”，不过一位发言人士称“仅有非常少的工人”到岗。该公司已表示，许多罢工工人已经表示愿意接受最新的薪资方案。
Impala旗下分布在铂金生产重镇Rustenburg周围的矿山依然关闭，不过公司方将收集工人对薪资方案的投票结果，并评估安全形势。
AMCU的竞争对手全国矿工联合会(NUM)表示，由于AMCU的恐吓，该工会成员无法回去工作。
AMCU主席Joseph Mathunjwa敦促工会成员坚持到底。
“让我们保持强大。这的确很难，但让我们携起手来，保持强大。一路向前！”他在Lonmin旗下Marikana矿场附近的集会上，对数千名罢工工人表示，引来工人的热烈响应。
在集会地点附近，警察曾于2012年8月开枪击毙34名Lonmin的罢工工人。此次罢工已推动现货铂金价格升至每盎司1,470美元上方的两个月高位。
**AMCU欲求助劳资争议法庭**
在与工会的薪资谈判于三周前破裂后，几家公司决定把最新的薪资协议直接递交给AMCU会员。
Mathunjwa称，AMCU下周将求助劳资争议法庭，以阻止公司方面以该手段绕过工会。
几家公司表示，他们对此将“强烈反对”，并在声明中称他们“希望确保雇员充分了解薪资协议的内容，并可依据本人的自由意志决定接受或拒绝协议。”
铂金行业长期以来一直指责AMCU利用恐吓手段逼迫会员就范，而AMCU予以否认。
公司方面提出最多10%加薪，并称在2017年7月以前的整体最低工资将因此提高至每月12,500兰特(1,200美元)，其中包括住房补助等现金补贴。
他们表示，由于成本上涨和铂金价格低迷，工资水平不能调升更多了。Lonmin执行长BenMagara周一表示，因为半年度获利大幅下滑，公司重组和裁员不可避免。
尽管周三出现波动，但铂金价格对罢工消息基本反应不大，因为交易商认为有充足的成品库存来满足不高的需求。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 白云/李婷仪)
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