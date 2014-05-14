焦点：南非铂金矿罢工酿成暴力事件 警方誓要予以镇压

5月14日，南非勒斯滕堡Lonmin矿外面的Nkaneng镇，矿工在举行示威活动。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

* 南非警察部长称，预计会在“数小时内”进行逮捕

* AMCU领导人称，罢工工人的决心没有动摇

* 最近几天有四名矿工被杀

* 现货铂金价格触及两个月高位

路透南非马里卡纳5月14日 - 南非警察部长NathiMthethwa郑重宣布，对那些针对复工铂金矿工的暴力活动，将坚决予以镇压，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者。他称这些人是这场恐吓活动的幕后主使。

这场南非迄今持续时间最长、损失最惨重的罢工，在最近几天演变成暴力事件，有四名矿工被打死，有越来越多的全球大型铂金厂商的工人想报到上班。

周三稍早，南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的罢工成员阻止其他工人返回Lonmin(LMI.L)的矿井上班，旨在挫败该公司欲结束持续16周罢工的企图。

“在南非，是法律说了算...我们不会接受无政府状态，”Mthethwa在新闻发布会上表示。

Anglo American Platinum(AMSJ.J)和ImpalaPlatinum(IMPJ.J)也受到罢工的影响，此次罢工导致全球40%的铂金生产陷入停顿。

Lonmin原本计划在周三可以让“大量工人回到岗位”，不过一位发言人士称“仅有非常少的工人”到岗。该公司已表示，许多罢工工人已经表示愿意接受最新的薪资方案。

Impala旗下分布在铂金生产重镇Rustenburg周围的矿山依然关闭，不过公司方将收集工人对薪资方案的投票结果，并评估安全形势。

AMCU的竞争对手全国矿工联合会(NUM)表示，由于AMCU的恐吓，该工会成员无法回去工作。

AMCU主席Joseph Mathunjwa敦促工会成员坚持到底。

“让我们保持强大。这的确很难，但让我们携起手来，保持强大。一路向前！”他在Lonmin旗下Marikana矿场附近的集会上，对数千名罢工工人表示，引来工人的热烈响应。

在集会地点附近，警察曾于2012年8月开枪击毙34名Lonmin的罢工工人。此次罢工已推动现货铂金价格升至每盎司1,470美元上方的两个月高位。

**AMCU欲求助劳资争议法庭**

在与工会的薪资谈判于三周前破裂后，几家公司决定把最新的薪资协议直接递交给AMCU会员。

Mathunjwa称，AMCU下周将求助劳资争议法庭，以阻止公司方面以该手段绕过工会。

几家公司表示，他们对此将“强烈反对”，并在声明中称他们“希望确保雇员充分了解薪资协议的内容，并可依据本人的自由意志决定接受或拒绝协议。”

铂金行业长期以来一直指责AMCU利用恐吓手段逼迫会员就范，而AMCU予以否认。

公司方面提出最多10%加薪，并称在2017年7月以前的整体最低工资将因此提高至每月12,500兰特(1,200美元)，其中包括住房补助等现金补贴。

他们表示，由于成本上涨和铂金价格低迷，工资水平不能调升更多了。Lonmin执行长BenMagara周一表示，因为半年度获利大幅下滑，公司重组和裁员不可避免。

尽管周三出现波动，但铂金价格对罢工消息基本反应不大，因为交易商认为有充足的成品库存来满足不高的需求。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 白云/李婷仪)

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