焦点：新股上市热潮令人想起科技股泡沫

图为欧元和一部便携式计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

* 资金大举流入未能刺激股票市场，IPO吸走现金

* IPO活动逼近2000年科技泡沫时的水准

* 近期美国IPO的企业大多没有获利--Redburn

* 做空者瞄准近期上市个股--Markit

路透伦敦5月2日 - 许多企业正排队准备上市，与现有上市公司争夺资金，这也令人担心大量新股上市可能预示着股市即将下跌。

今年至今，全球首次公开发行(IPO)总额已经逼近2000年科技股泡沫的水准，这是受到各国央行大举供应低成本资金的支撑，而央行宽松政策也成为过去五年市场涨势的支柱。

尽管数量偏高的IPO活动可能是健康现象，可以提供资金给企业扩大业务，但有许多个股进入股市时的估值甚高，可能是市场将进行大幅修正的警讯。

投资者一直在抛售近期上市的公司，尤其是科技类公司，因对于估值的担心增大。这令人想起互联网泡沫破灭的往事。

这些IPO也正在吸纳资金。尽管自年初以来大量资金流入股市,但MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS同期仅稍稍走升。该指数追踪45个国家的股票。

Exane BNP Paribas股票部门全球主管IanRichards说：“新股入市正在稀释资金流入带来的技术性支撑...这让市场很脆弱。”

“我们知道还有很多企业准备IPO。其中一些要拼命挤进来，这可能会对市场构成压制。”

浏览全球IPO活动与股市图表：link.reuters.com/juf63v

Dealogic的数据显示，2014年迄今全球331宗IPO总募资658亿美元，创下2010年来同期最大，仅稍低于2000年的高峰水平。

另一方面，EPFR Global的数据显示，全球股票基金今年吸纳了超过840亿美元的资金。

“许多时候，基金经理会在二级市场卖出股票，然后认购新股，”莱斯银行集团私人银行的投资策略主管AshishMisra表示。

**万洲中止IPO**

尽管IPO活动保持旺盛，但许多上市公司的获利情况很差。Redburn的分析师表示，目前新上市美国公司中没有利润的比例高达74%，为1999年以来最高。

投资者担心新股估值过高，这意味着以往可能获得踊跃认购的公司现在可能鲜有人问津。例如，中国猪肉生产商万洲集团(0288.HK)由于未获得希望的估值而中止香港IPO，而另一些新近上市的、依托网络运营的公司已跌破发行价。

这其中包括开发移动游戏“糖果粉碎传奇”的King Digital EntertainmentKING.N、白色家电零售商AO World (AO.L)、以及在线外卖服务Just Eat(JE.L)。JustEat的估值高达15亿英镑(25亿美元)，是其1,410万英镑获利的逾100倍。

CF Miton UK Value Opportunities基金的经理人GeorgeGodber称，“这变得非常危险。”

“一旦开始在这方面造成亏损，就会迫使人们抛出其他仓位...(而且)面对熊市威胁没有人会为一个‘听起来想法不错’的企业支付创纪录的估值。”

Markit的数据显示，卖空者盯上了2013年上市的股票。卖空者先是借入股票，然后伺机低价买回并赚取差价。

Markit表示，在上市后三个月内，卖空者借入最多的九支股票跌幅超过30%。

Miton的Godber称，“由于许多IPO情况不错，于是开始变得狂热。银行是通过交易获利，而不是IPO的成功...(企业上市)的质量大大下滑了。”(完)

(编译 张明钧/王洋/李春喜/石冠兰 审校 张涛)

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