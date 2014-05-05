焦点：新股上市热潮令人想起科技股泡沫

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
* 资金大举流入未能刺激股票市场，IPO吸走现金
* IPO活动逼近2000年科技泡沫时的水准
* 近期美国IPO的企业大多没有获利--Redburn
* 做空者瞄准近期上市个股--Markit
路透伦敦5月2日 - 许多企业正排队准备上市，与现有上市公司争夺资金，这也令人担心大量新股上市可能预示着股市即将下跌。
今年至今，全球首次公开发行(IPO)总额已经逼近2000年科技股泡沫的水准，这是受到各国央行大举供应低成本资金的支撑，而央行宽松政策也成为过去五年市场涨势的支柱。
尽管数量偏高的IPO活动可能是健康现象，可以提供资金给企业扩大业务，但有许多个股进入股市时的估值甚高，可能是市场将进行大幅修正的警讯。
投资者一直在抛售近期上市的公司，尤其是科技类公司，因对于估值的担心增大。这令人想起互联网泡沫破灭的往事。
这些IPO也正在吸纳资金。尽管自年初以来大量资金流入股市,但MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS同期仅稍稍走升。该指数追踪45个国家的股票。
Exane BNP Paribas股票部门全球主管IanRichards说：“新股入市正在稀释资金流入带来的技术性支撑...这让市场很脆弱。”
“我们知道还有很多企业准备IPO。其中一些要拼命挤进来，这可能会对市场构成压制。”
浏览全球IPO活动与股市图表：link.reuters.com/juf63v
Dealogic的数据显示，2014年迄今全球331宗IPO总募资658亿美元，创下2010年来同期最大，仅稍低于2000年的高峰水平。
另一方面，EPFR Global的数据显示，全球股票基金今年吸纳了超过840亿美元的资金。
“许多时候，基金经理会在二级市场卖出股票，然后认购新股，”莱斯银行集团私人银行的投资策略主管AshishMisra表示。
**万洲中止IPO**
尽管IPO活动保持旺盛，但许多上市公司的获利情况很差。Redburn的分析师表示，目前新上市美国公司中没有利润的比例高达74%，为1999年以来最高。
投资者担心新股估值过高，这意味着以往可能获得踊跃认购的公司现在可能鲜有人问津。例如，中国猪肉生产商万洲集团(0288.HK)由于未获得希望的估值而中止香港IPO，而另一些新近上市的、依托网络运营的公司已跌破发行价。
这其中包括开发移动游戏“糖果粉碎传奇”的King Digital EntertainmentKING.N、白色家电零售商AO World (AO.L)、以及在线外卖服务Just Eat(JE.L)。JustEat的估值高达15亿英镑(25亿美元)，是其1,410万英镑获利的逾100倍。
CF Miton UK Value Opportunities基金的经理人GeorgeGodber称，“这变得非常危险。”
“一旦开始在这方面造成亏损，就会迫使人们抛出其他仓位...(而且)面对熊市威胁没有人会为一个‘听起来想法不错’的企业支付创纪录的估值。”
Markit的数据显示，卖空者盯上了2013年上市的股票。卖空者先是借入股票，然后伺机低价买回并赚取差价。
Markit表示，在上市后三个月内，卖空者借入最多的九支股票跌幅超过30%。
Miton的Godber称，“由于许多IPO情况不错，于是开始变得狂热。银行是通过交易获利，而不是IPO的成功...(企业上市)的质量大大下滑了。”(完)
(编译 张明钧/王洋/李春喜/石冠兰 审校 张涛)
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