焦点：丰田汽车高层对前景出言谨慎 业绩增长或将放缓

2013年9月18日在圣彼得堡丰田汽车销售展厅拍摄的丰田标志。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透东京4月16日 -日本丰田汽车(7203.T)预计会在刚刚结束的财年中实现大幅增长，营业利润可能攀升100亿美元，但公司对前景看法谨慎，高层警告未来一年业绩增长将放缓。

丰田汽车高层表示，随着日圆贬值和首相安倍晋三的刺激政策带来的高增长消退，公司正在转向更为缓慢但也更加稳定的增长阶段。

日本提高消费税，以及泰国等重要海外市场放缓均加剧了上述趋势。丰田世界第一大车厂的桂冠可能将最终被德国大众汽车(VOWG_p.DE)夺走。

丰田一位要求匿名的高管表示，“去年的步伐从可持续增长的角度看是不正常的。我们希望人们不要因公司业绩创下纪录而过于乐观了。”

另一位高管则称，“我们需要谨慎。”

丰田增长放慢脚步，对日本的经济前景不是个好兆头。

三位要求匿名的丰田高管对路透谈及公司4月1日起新财年的前景，丰田官方的财测将在5月8日公布。上述高管并未透露任何财务细节。

另一位接近丰田的消息人士称，此次财测可能预计本财年获利下滑，一些分析师也持有相同的看法，他们认为这是其典型的保守立场。

然汤森路透I/B/E/S对26位分析师的调查显示，丰田营业利润料将成长至再次创纪录的2.66万亿日圆(260亿美元)，但增长幅度将降至更为温和的10%，去年预估大幅增长80%。

巴克莱驻东京的汽车行业分析师TatsuoYoshida在报告中称，“我们不能排除财测中营业利润将持平或同比下降的可能性。”但他本人预计营业利润将出现成长，这取决于汇率和其他条件。

在正式公布财测前，丰田拒绝对业绩或财测发表评论。

2013年，日本汽车出口跳增13%至10.4万亿日圆，在日本出口的占比增加了0.5个百分点至14.9%。

在截至12月的九个月中，日圆贬值给日本七家汽车制造商共带来1.6万亿日圆的营业利润增长。在2013/14财年，丰田汽车预期的营业利润增长的逾五分之四来自日圆贬值。

但巴克莱的Yoshida预计，汇率波动将使丰田在4月1日开始的本财年营业利润减少200亿日圆。

**打压行业动能**

在日本制造业中，汽车业一直展示出了特别的韧性。而日圆汇率波动对汽车业获利的冲击或将伤及这种韧性。

根据日本央行近期的一份报告，名古屋及周边地区是日本经济表现最佳的地区之一。该地区是丰田汽车及其供应商的驻地。

丰田还设定了今年春季一系列加薪的基准。日本首相寻求企业加薪，来让“安倍经济学”的政策措施不会止步于初始的刺激作用，而是实现可持续的收入-支出-投资增长循环。

但是，过去一周接受采访的丰田高管对前景谨慎，没有心思进行大规模支出。

“如果我们根据过去几年的成长速度做计划，最终情况将不会很好，”一位高管说，其并对过度扩张和产能过剩的风险提出警告。

这种缓慢稳定的步伐符合社长丰田章男采取的保守立场。丰田章男将此前全球召回事件背后的问题以及产能过剩归咎于大举扩张。

此后丰田不再强调数字目标，这与大众汽车执行长MartinWinterkorn的雄心形成对比，后者七年前设定目标2018年之前每年销量达到1,000万辆。

IHS Automotive高级分析师SatomiHamada称，现在看，两家公司今年都可能实现销售1,000万辆的里程碑，大众未来几年则有可能超越丰田。

她表示，丰田的传统据点如日本、泰国和北美市场的增长步伐可能放缓。不过，大众在中国市场占据主导地位，远超丰田及其他日本车企。

丰田章男的言论表明，他似乎并不担忧上述前景。

“如果一棵树突然很快生长，树干的年轮就会不均匀，这棵树就不够结实，”他在12月对记者表示，“以稳定的步伐匀速生长，才能成就强壮的树干。”(完)

(编译 张荻/王兴亚；审校 徐文焰/戴素萍/孙茉莉)

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