焦点：英退公投后发达市场债券收益率下跌 新兴市场债券从中得利

路透伦敦7月12日 - 继2016年上半年取得令人瞩目的收益后，新兴货币计价债券又迎来由英国公投退欧引发的新一轮反弹。公投压低了多数发达市场的债券收益率。

在1月全球市场崩跌，至6月底英国公投退欧引发的大跌期间，新兴货币计价债券以美元衡量的收益率高达15%，超过今年几乎所有其他资产类别的收益率。

在这半年，有多家知名基金增持新兴市场债券，贝莱德(Blackrock)等部分知名基金更是几年来首次增持这类债券。邓普顿的明星基金经理Michael Hasenstab表示，巴西和墨西哥债券位列其规模为500亿美元旗舰基金持仓的前列。

很少有人认为，下半年的回报能与上半年匹敌。但事实上，这些债券的动能或许正在加速上升。

英国公投退欧的一个结果是，又有1万亿(兆)美元或更多发达国家债券的收益率跌至负值，从而使总规模增至逾10万亿美元。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次升息时间的预期已推迟至明年，英国央行可能在本周降息，其他地区的决策者似乎也在打算推出更多刺激措施。

“全球都在寻找收益率仍为正值的国家，”Fidelity WorldwideInvestments的投资组合经理Steve Ellis说。

他称，全球目前仅有6%的债券提供2%以上收益率，新兴地方债券收益率平均达6.2%，较美国公债收益率高出490个基点。

Ellis在3月时仍对于地方债券敬谢不敏，指因新兴市场汇率剧烈波动，且经济成长黯淡。但近期一些迹象显示成长已经趋于稳定，让他更加乐观地看待这个领域，目前他预期这类债券收益率将大幅下跌。

从南非到俄罗斯及印度等地的新兴市场债券收益率于本周跌至多年低点，在此同时通胀表现温和应会让许多央行有降息空间。马来西亚央行本周进行七年来首度降息，将当地10年期公债收益率推落至两年半低点。

“在所有领域当中，本币债券的存续期是最有利的因素之一，”Ellis称，“可以轻易见到与美国公债间利差再收缩100个基点。”

存续期是衡量利率上升或下滑一单位，债券收益率会产生多大变化的指标。

摩根大通表示，新兴市场以美元融通的当地债券，是最具吸引力的资产。

摩根大通首席市场策略师Jan Loeys向客户表示，由于这波上涨之前已经连续五年下跌，估值仍旧具有吸引力。他补充称，收益率仍高于六年均值。

**汇率风险**

摩根大通的资金流向数据显示，上周新兴市场债券基金吸引33亿美元资金流入，创下该公司2004年开始追踪该数据以来最大单周流入。摩根大通所编制的新兴债券指数广为业界使用。

不过地方债券基金仍呈现净流出，因为许多人担心汇率变动。

现在仍是这种情况，因为美元若突然波动，回报可能一夕之间化为乌有。瑞银财富管理新兴市场外汇与利率专家Jonas David只谨慎增加了对当地债市的曝险，而且主要是基于汇率对冲。

“现在的环境仍支持风险偏好，但十分脆弱，”David说。“我们预计未来六个月新兴市场货币将有一定走软。”

除去许多投资者青睐的巴西和印尼，David称南非或变得有吸引力，因南非兰特的调整看上去“较之其他新兴市场货币，已非常充分。”

但一些投资者可能渐渐地不得不对这些风险视而不见。

养老基金和保险行业受创最严重，发达市场债券收益率重挫，使他们未来对养老金缴款人以及保单持有人发生违约的可能性增大了。

例如，花旗分析师指出，即使在英国退欧引发收益率暴跌以前，标准普尔500指数成份企业的养老金缺口总计就达4,550亿美元。解决方案之一是买入较长期债券，不过新兴市场债券也是一个选项。

花旗对客户称，“目前市场存在一种内在需求，希望大型中长期投资者延长投资组合中固定收益的期限，这可能也将影响到...新兴市场。”

该行补充称，规模2万亿美元的全球债券指数(WGBI)中的波兰、南非和墨西哥债券可能录得资金流入。(完)