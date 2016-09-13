热点聚焦：退欧公投吹冷英国并购市场 几笔大交易于事无补

路透伦敦9月12日 - 汤森路透数据显示，英国公投决定退欧，吹冷了涉及英国企业的并购活动，交易量降为至少20年来最低水平，因企业主忙于应付英国退欧带来的成本。

从数字中可以一窥，英国退欧以及全球一系列不确定性因素对企业高管，以及通过企业买卖交易牟利的银行业者、律师和顾问团队造成的影响程度。

日本软银(9984.T)320亿美元收购英国最具价值的科技公司安谋(ARM)ARM.L等大众瞩目的交易可能让人感觉，全球的并购交易一切顺利。

但整体交易数据却勾勒出截然不同的景象。

汤森路透根据未完成及完成的并购交易数据统计，英国公投后的11周内，涉及英国企业的交易数量降至707宗，总价值为874.3亿美元。这远低于去年同期1,060宗交易1,252.2亿美元的规模。

虽然这段期间英国企业相关的并购案交易总价值从456.6亿美元上升至457.7亿美元，但主要是受到软银-安谋案的提振。

涉及英国企业的交易案数目、和以英国企业为并购对象的交易案数目，双双滑落至至少20年来最低水平。

“并购活动已经下滑，这一点无庸置疑。”Baker & McKenzie律师事务所驻伦敦并购案合伙人Tim Gee说。“谨慎行事的气氛非常明显，”

“外部投资者对英国企业的并购活动还有一定数量，但英国本地收购活动就很少了，”Gee说。“今年情况肯定不佳--这是毫无疑问的。”

**软银挺身而出**

英国公投选择脱欧的结果，令不少投资者和企业高层大感意外，也引发英国政坛及金融市场出现二战以来最剧烈动荡，英镑兑美元遭遇史上最大单日跌幅，

但公投后，在特雷莎·梅取代卡梅伦成为英国首相不到一周，软银创办人孙正义即宣布并购安谋。

尽管在英国公投前，外界对脱欧恐重击经济信心言之凿凿，不过公投后一些正面经济数据，带出了英国经济可望兴盛的观点。

英国工业联盟(CBI)本月表示，经济基本上避免了英国退欧公投带来的重大冲击。但评级机构标准普尔称，复苏迹象或许到头来只是一种“幻觉”。

软银的交易以及远胜预期的经济数据，都被特雷莎·梅用来证明，投资者相信英国退欧会取得成功。

“我们公投决定退出欧盟以来，英国投资方面最大的信心投票来自一家日本企业--软银以240亿英镑收购ARM，”特雷莎·梅上周在议会说。

汤森路透数据显示，软银收购ARM的交易规模，在英国公投退欧后涉英企业并购总规模中占到逾三分之一。

“软银与ARM的交易，确实拉高了整体交易规模。若剔除该交易，这方面也就乏善可陈，”一位顶级银行家称。由于未被授权公开谈论此事，该银行家要求匿名。

“对于银行而言，交易数量越多则收入越多，相比于交易金额，按数量估测可获得的收入要更加准确，因为交易的金额并非整齐划一，”该银行家补充说。

如果没有软银-ARM的交易，那么涉及英国公司的并购规模以及以英国企业为目标的交易价值，也都将远远低于过去10年的趋势水平，并处于2008年金融危机以来的最低水平附近。

**刺破幽暗**

汤森路透的数据显示，ARM的交易为银行业者和咨询公司带来数亿美元费用收入，并保证了高盛(GS.N)、Lazard和瑞银居于公投退欧后涉及英国公司的并购交易排行榜前列。

高盛高居榜首，为总价值496亿美元的英国公司交易提供顾问服务，紧随之后的是Lazard和瑞银(UBSG.S)。高盛曾在6月23日公投之前表示，如果英国选择脱欧，则高盛可能将重组其英国业务。

软银的顾问公司有美国精品投行Raine、总部位于伦敦的Robey Warshaw和日本瑞穗证券MZFGX.UL，他们在排行榜上并列第四，也是拜ARM的交易所赐。

甚至在英国公投脱欧引发震荡之后，银行业者也表示，交易数据比他们6月24日公投结果公布日时预期的要好。

银行业者提到其他大规模交易，包括上周英国Micro Focus(MCRO.L)与惠普企业(HPE)(HPE.N)的软件业务进行合并的交易，价值88亿美元。

“总之，英国的并购活动比我们在退欧后预计的要活跃，”巴克莱英国投行业务联席主管Matthew Smith说道。

“基于过去三个月中我们所看到的，我们预计并购将显现出相当强劲的模式，”Smith说道，他指出，英镑贬值以及借贷成本低，对英国并购市场而言是积极因素。

上市投资公司Zegona执行长Eamonn O'Hare称，英镑贬值令外国企业并购英国目标的成本下降；Zegona的目标是收购欧洲的科技、媒体与通讯(TMT)企业。

“鉴于英镑汇率下跌20%的影响，英国资产对国际企业收购而言十分脆弱，”他说道。

**全球并购活动放缓**

无疑，2015年创下全球并购活动的最高纪录，百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)以逾1000亿美元收购SABMillerSAB.L是其中最大的一宗并购案。

2015年全球的并购交易总规模达4.7万亿美元，比2014年增长42%，2015年也是1980年有记录以来并购活动最活跃的一年。

今年前八个月，全球并购规模由去年同期的30,894笔交易、2.9万亿美元，下滑至28,720笔交易、2.2万亿美元。

甚至在公投前，对英国退欧的不安情绪就已带来冲击，英国与欧洲的并购活动占全球活动比例降至一个世代以来的新低。

银行业人士认为有不少可能影响信心的疑虑，包括11月美国总统大选结果、明年法国与德国选举、恐怖主义与欧元区的成长等。许多银行业人士在公投前就警告，英国退欧可能导致业务流失。

在英国，银行业人士表示，他们希望明确得知英国退欧对公司可能的影响、新政府对英国企业并购的看法，以及首相特雷莎·梅对240亿美元欣克利角(Hinkley Point)核电项目的决定。

英国政界近年已对部分国际并购计划表达反对立场，包括辉瑞(Pfizer)(PFE.N)对制药商阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)收购失败，以及卡夫(Kraft)成功收购英国巧克力制造商吉百利(Cadbury) CBRY.L一案。

“英国退欧是企业并购面临的不利因素之一，包括美国总统大选也是，”一位匿名资深银行业人士表示。

“要断定2017年前景如何还为时过早。在中型企业界，英国交易的流动还算顺畅。最大的问号在于大型并购交易，因其风险最高，要有更大的信心。”

英国并购交易概况： tmsnrt.rs/2ck4n5l

(完)