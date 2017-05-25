焦点：英国经济第一季放缓程度大于预期 因通胀上升损及支出

路透伦敦5月25日 - 周四公布的官方数据显示，英国经济增速在2017年第一季放缓程度大于最初预估，因去年的退欧公投刺激通胀上升损及家庭支出。

英国国家统计局表示，第一季国内生产总值(GDP)的环比增长速度为一年来最慢。两周后英国就将提前举行大选。

国家统计局表示，第一季GDP仅较前季增长0.2%，低于0.3%的初值。

路透调查的大多数分析师此前预测，第一季增速将不会修正。初值已经较2016年第四季的0.7%大幅放缓。

2017年第一季GDP下修为较上年同期增长2.0%，初值为成长2.1%。

“英国GDP增速减慢...像零售和住宿等面向消费者的产业放缓，且家庭支出也减少。这部分是源于物价攀升。”统计局说道。

经通胀调整后，英国第一季家庭支出较前季成长0.3%，为2014年第四季以来最弱。

不过英国第一季企业投资较前季增长0.6%。但净贸易为第一季GDP抹去1.4个百分点的增幅。

去年英国经济成长率为1.8%，为七大工业国中增长速度最快的国家之一。

但英国经济严重依赖消费者支出。去年英国退欧公投后英镑大跌，商店因而纷纷提高商品价格，英国通胀上升，令消费者支出今年承受的压力加大。

在周一曼彻斯特发生自杀式爆炸袭击后，英国大选拉票活动一度暂停，但此前英国首相特雷莎·梅在拉票时强调，英国就业水平处于纪录高位。

英央行本月稍早表示，预计第一季经济成长率将上修至0.4%，今年全年经济成长率将为1.9%，与2016年大致持平。

央行预计随着通胀逼近3%，今年家庭消费增幅将放缓至1.75%；同时还预计出口量将增加2.75%，企业投资增长1.75%。

不过路透调查的民间预测专家多数预测放缓幅度略为更大，预计整体成长率1.7%。

很少有人预期英国央行会在2019年之前升息，因预计到明年随着英镑走疲影响的消退，通胀会下滑，而且将近两年英退谈判期间的不确定性料将给经济成长造成拖累。

特雷莎·梅表示，她希望能扩大在议会中的多数优势，以便在英退谈判中更具底气。英退谈判必须在2019年3月底之前完成。民调显示，特雷莎·梅领导的保守党将轻松赢得大选。(完)