焦点：乌东部公投后反叛势力要求入俄 但未获俄方支持

* 美国和欧盟称公投不合法

* 俄罗斯不承认公投地区独立

* 这成为1990年代以来欧洲自称独立的最大国家

路透顿涅茨克/斯拉夫扬斯克5月12日 -乌克兰东部亲俄势力领袖周一呼吁当地入俄，不过俄罗斯不支持其并入俄罗斯的要求。该地区11日刚刚就自治举行了公投。

乌东部有两个州举行了公投，“顿涅茨克人民共和国”领袖之一DenisPushilin宣布了当地公投结果，称顿涅茨克州现已独立，将请求加入俄罗斯联邦。

“顿涅茨克人民一直属于俄罗斯人团体。对于我们来说，俄罗斯的历史就是我们的历史，”他说。

“基于人民的意愿以及重新恢复历史公正，我们要求俄罗斯联邦考虑将顿涅茨克人民共和国纳入俄联邦，”他在记者会上表示。

顿涅茨克及卢甘斯克的一些官员表示，他们可能就入俄举行第二次公投，就像克里米亚举行过的那样。

顿涅茨克与卢甘斯克共计有650万人口，占乌克兰工业生产的约三分之一，将成为自20多年前南斯拉夫、捷克斯洛伐克和苏联解体以来最大的自行宣布独立的国家。

顿涅茨克分裂分子表示，80%以上的投票者支持独立。卢甘斯克的分离派也表示，独立倡议获得逾96%的投票支持。

乌克兰政府及其西方支持者称此次公投荒谬可笑，缺乏法律依据、投票站没有安全保障、投票人名册过时、选票轻易就可复制、自称是选举官员的人在公开支持分裂。他们表示，许多当地居民其实是支持乌克兰统一的，却一直待在家里，因为害怕反政府武装人员，而且也不信任这次投票。

与克里米亚的情形不同，莫斯科方面并未承认这两个地区从乌克兰独立出来，并且没有就是否会同意接纳其入俄表态。俄总统普京上周甚至呼吁推迟公投。

但莫斯科周一明确暗示，倾向于利用公投结果向乌克兰政府进一步施压，迫使其承认东部反政府分子成为合法的谈判方。

“我们相信公投结果应该在基辅、顿涅茨克和卢甘斯克对话的框架内得到尊重，”俄罗斯外交部表示。

俄外交部指责乌克兰政府“缺乏与自己人民对话的准备，这很不光彩。”

俄罗斯的立场似乎是经过精心算计的，以便确立俄罗斯的盟友对乌克兰工业中心区的控制，而不用采取公然行动，诸如派遣地面部队或正式承认该地区脱离乌克兰独立。这些举措可能会招致欧美的严厉制裁。

欧盟周一把13名个人和两家克里米亚公司加入可能面临资产冻结和旅游禁令的名单中，而俄罗斯对此嗤之以鼻。

新名单中包括普京的总统办公室主任沃洛金(VyacheslavVolodin)，但将俄罗斯大企业掌门人排除在外。美国稍早列出的制裁名单中包括俄罗斯最大石油公司的主管以及一家大型石油贸易商的联合创立人，但并不包括这些公司本身，相关企业也表示业务未受影响。

不过欧盟和美国虽然不时发出制裁威胁，但迄今为止仍避免对俄罗斯工业实施“行业性制裁”来对该国经济造成更大范围的冲击。欧盟与俄罗斯的贸易规模是美俄贸易额的10倍以上，欧洲大企业纷纷进行游说反对制裁，担心这会损害自身的业务。

美国与欧盟都表示，不会承认“非法”公投的结果。

“我们不会承认昨天所谓的公投。它们是非法、不合理而令人难以置信的，”欧洲理事会主席范龙佩(Herman VanRompuy)在基辅的记者会上称。

然而，西方国家发出的最新讯号并不是准备施加更严厉的经济制裁。外交界消息人士称，法国想推进向俄罗斯出售12亿欧元(17亿美元)直升机航母的合同，因为如果取消交易，法国比俄罗斯遭受的打击更大。(完)(编译 李爽/郑茵/徐文焰；审校 白云)

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