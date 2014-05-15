焦点：美国4月PPI增幅创下一年半高点 通胀压力上升

* 美国4月PPI上升0.6%，创一年半来最大增幅

* 核心PPI增长0.5%，超过预期

* 调整汇整方式后的PPI数据表现出令人意外的波动程度

路透华盛顿5月14日 - 美国生产者物价指数4月录得一年半来最大增幅，因食品价格上涨，这可能暗示通胀压力或在上升。

劳工部周三称，4月生产者物价指数(PPI)增长0.6%，为2012年9月以来最大增幅。3月增幅与4月相当。

劳工部今年年初时调整了PPI数据汇整方式，把服务业和建筑业亦纳入进去。此后该数据一直意外地表现得比较波动，主要由于服务贸易价格大幅波动。

分析师仍认为，4月PPI的增势表明物价压力可能在上升。他们原本预计仅增长0.2%。美国联邦储备委员会(美联储，FED)官员长期以来一直担心通胀水准太低。

“我们认为美联储一些决策者和一些市场人士对通胀前景过分自信，”RDQ Economics首席分析师JohnRyding表示。“目前我们尚未拉响通胀警报，但...现在看来对通缩或通胀率过低的担忧似乎很不恰当。”

4月最终需求PPI较上年同期上涨2.1%，为2012年3月以来最大增幅，且高于3月升幅1.4%。

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**通胀偏低**

尽管趸售层面的通胀步伐提速，但美国整体通胀形势依然温和，因为就业市场仍未完全消化衰退时期出现的过剩劳动力。由于薪资增长乏力，制造业者难以将所有的价格涨幅转嫁给消费者。

低通胀是美联储维持超宽松货币政策的一个主要原因。尽管央行一直在缩减每月的购债规模，但预计在2015年下半年之前不会上调隔夜利率水平。

“美联储将观察近期的PPI涨幅是否引发了消费者物价上涨。不过除非通胀率更快地上升，否则美联储可能将维持目前的货币政策，”PNCFinancial首席分析师Stuart Hoffman说。

路透访问的分析师认为，周四将出炉的美国消费者物价数据料将显示，4月消费者物价指数(CPI)上升0.3%。扣除食品和能源的核心CPI可能仅微升0.1%。

趸售食品价格上个月大涨2.7%，为连续第四个月上涨，并且创下2011年2月以来最大升幅。肉类价格也创下2003年10月以来最大涨幅。

加利福尼亚的干旱天气加大了物价的上行压力，这已经影响到超市价格。

不过食品成本的上涨并不是4月PPI上涨的唯一因素。

上月最终服务需求价格上涨0.6%，3月增幅为0.7%。贸易利润的增加，占到了上月最终服务需求增幅的三分之二。

相较之下，能源价格仅增加0.1%。

4月扣除食品和能源成本的PPI上涨0.5%，3月增幅为0.6%。

核心PPI上涨的部分原因缘于小货车价格跳增1.4%。

截至4月的12个月中，最终需求的核心PPI增长1.9%，为2012年来最大，亦较3月大幅增加，截至3月的12个月核心PPI增长1.4%。

“食品和核心投入成本增加表明期间的物价压力加大。”Wells Fargo Securities资深经济分析师SamBullard说道。(完)

(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉 审校 白云)

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