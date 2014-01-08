焦点：美联储希望在缩减QE3时谨慎从事

资料图片：2013年12月，美联储主席伯南克在任内计划中的最后一次记者会上回答记者提问。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 决策者强调量化宽松缩减并未事先设定好程序

* 一些委员希望降低加息的失业率门槛

路透1月8日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)高官上个月就缩减购债决定进行了争论，他们希望能以精确适度的步伐进行。

周三公布的美联储12月17-18日会议记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事，大多委员希望强调并未事先预定好进一步的缩减进程。

美联储在此次会议上意外决定每个月减少100亿美元的购债规模。即便以此步伐缩减，所谓的量化宽松计划仍然对美国投资、就业和经济成长方面起着积极的促进作用。

会议记录显示，10名投票委员中一些人担心“如果缩减购债规模被误读为委员会很可能较原先预期更快撤走宽松政策，或将导致金融环境意外收紧。”

因此，许多委员认为美联储“在采取第一步行动时应该谨慎行事...并且应该指明进一步削减将以慎重的方式进行”。

会议记录公布后，美国公债收益率小涨，美股下跌，美元走高。

美联储指称决定缩减的一个原因是就业市场更为强劲，该决定可能标志着史上最大规模的货币刺激政策开始走向结束。美联储同时试图缓和此举对市场的冲击，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺；这一微妙的政策调整在会议上同样引发争论。

会议记录显示，决策者希望向公众强调，进一步削减购债“并不是既定路线”，它将取决于就业市场及通胀状况的变化，以及对该计划未来几个月成效的判断。

“有许多共识正在形成，”Wells Fargo Funds Management的首席资产组合策略师BrianJacobsen说。

“这表明政策将会保持连贯性，对待削减资产购买规模并最终开始升息时，美联储将宁可过于谨慎。”

尽管12月的会议有17人与会，但只有10人就美联储政策投票。

其中一些人质疑，在通胀率接近1%的偏低水准之际，缩减刺激规模是否合适，其他人则希望更快地缩减购债和尽快结束该举措。

为了刺激经济和就业，从2008年末以来美联储把利率保持在近零水准，并通过三轮购债举措将资产负债表规模扩大了三倍。这些非常举措扶助美股创下纪录高位，并使外汇市场大幅波动。由于投资者预期美联储将结束宽松举措，去年新兴市场货币大幅下挫。

美联储主席贝南克在12月18日公布政策决定后对记者表示，今年的多数时间购债规模可能以“审慎的步伐”缩减，到2014年底前彻底结束该举措。

为了缓和这一决定的影响，美联储还补充称，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”，维持近零利率“可能会是适当的”，尤其是如果通胀预期仍然低于目标。相较于此前承诺的维持利率稳定至少到失业率触及6.5%，这是一个明显的变化。

虽然会议记录显示几位FOMC委员希望降低所谓的门槛至6%，但多数委员希望做出这种质变只是为了避免最终升息仅仅与失业率联系得过于紧密。

记录显示，许多委员希望“阐明，一旦达到门槛要求，将动用一系列就业市场指标来评定政策立场是否适宜”。

美国11月失业率降至7.0%的五年低位。12月数据将在周五出炉。

尽管美联储保证将继续维持低利率，但市场利率不断攀升，因交易商押注美联储或提早加息。

交易商目前预计美联储将可能在2015年4月会议上开始加息，比他们上月时的预估提前三次会议。在会议记录公布后，交易商增加这种押注，多数目前预计美联储到2015年10月将指标利率上调至1%。(完)

(编译 侯向明/王兴亚/李爽；审校 郑茵/张涛)

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