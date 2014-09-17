焦点：美联储新政策工具的辩论或在本周定调

路透纽约/旧金山9月16日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员本周很有可能改写其货币政策正常化的策略，因有多个迹象显示，对于一项控制利率新工具的热烈辩论正接近达成决议。

全球各地投资人正关注美联储将于周三结束的政策会议，寻求何时开始升息的线索。然而可能同等重要的是，官员们可能最终会更新在2011年提出的逐渐收紧超宽松政策及缩减联储资产规模的计划。

许多美联储官员、经济学家以及金融市场人士一度认为，所谓的隔夜逆回购工具(overnight reverse repurchase facility)将成为调节利率的主要杠杆，同时在一项新的货币政策架构中扮演核心角色；这项工具已经进行了一年的测试。

然而美联储和产业消息人士表示，在围绕这项工具的优点及潜在风险进行长期辩论后，美联储看来已经接近达成妥协方案，对这项工具的使用作出限制。

在逆回购操作中，央行提供美国政府债券，向银行、货币市场基金以及抵押贷款融资机构换取现金，换句话说就是付钱请这些机构将资金放在联储。逆回购操作已有其他国家央行采用，但对于美联储而言，这样无限额的操作仍非常陌生。

美联储向来只和一些特定的银行打交道，因此扩大参与机构的范围可能会令联储官员担心稳定性的问题。

此前几次会议纪录显示，美联储官员即将就“退出原则”达成协议，官员们希望在开始升息很早之前就发布这些原则。就这项新工具达成妥协，将为退出原则在周三出炉预先舖路，但目前尚无法得知所有的歧见是否已然消弭。

“若我们能达成协议，在9月公布，对我来说这很合理；但我们还要等着瞧，”达拉斯联储总裁费希尔本月初受访时指出。

纽约联储官员对这项新工具筹划远大的计划，旨在协助收回联储在金融危机后为提振经济所释出的庞大资金。

但其他地方决策官员抱持保留态度，则成为改写退出原则的症结所在。

费希尔和其他官员一样，尚未全然肯定这项新工具，而美联储会议纪录也显示他不是唯一的一位。

“这项工具有其作用，但我们在动用时须戒慎以对，”他说。“我认为我们必须谨慎因应，我们不希望在金融面出现未曾预见的效应。”

**互相角力的辩论过程**

去年底当纽约联储加快测试这个隔夜逆回购工具时，银行、基金以及其他市场人士就开始准备应对美联储在短期融资市场的新动作。

去年12月，纽约联储市场主管Simon Potter说，这个工具的使用者对他的团队表示，“如果未来全面实行的话”，它将可有效地控制货币市场利率。

“当它刚开始使用时，大家都认为它是货币政策不可或缺的要素。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。

不过1月时美联储政策制定委员会决定，在测试过程中新利率若有任何后续调整，需由美联储主席来批准。此举显然是想分散一些纽约联储对这个隔夜逆回购工具的控制权。

3月底，就在离纽约联储总部不远的地方发表的演说中，费城联储总裁普洛瑟对债市交易员表示，这个工具的命运最终掌握在联储政策制定委员会手中，而不是纽约联储公开市场部门的手中。

该如何收回2008年以来挹注到经济的逾3万亿美元，又不致于导致市场慌乱或者损及经济复苏，已成为美联储面临的终极挑战。

自4月以来，至少有三次政策会议都把这一新工具作为关键议题，官员们如果决定该工具需要进一步测试，仍有可能会推迟发布退场原则。

他们的一大主要担忧在于，让货币市场基金可以不受限制地使用新工具，在资金紧张时可能引发更多风险资产中途“跑路”。

另一担忧是，这会导致美联储与非传统(或许风险也更大)的基金关系太过紧密，而银行则被排除在外。

7月那会儿，大多数官员似乎都认同对该工具的依赖应该是有限度和暂时的。

他们一致认为，关键政策利率仍应是银行间隔夜拆借利率，即联邦基金利率。联邦基金利率应该锁定在0.25个百分点的区间内，上档是银行在美联储存放超额准备金的利率，而下档是逆回购利率。

不过为了限制逆回购需求，美联储目前计划支付的利率，比官员们此前预计的水平还要低。

“这和原计划相去甚远，”前美联储理事梅尔(Laurence Meyer)上个月在为咨询公司Macroeconomic Advisers合作撰写的报告中表示。(完)

(编译 张明钧/龚芳/李婷仪/朱晓军；审校 徐文焰/白云)

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