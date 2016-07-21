焦点：美国原油料面临更多困境 成品油供应过剩加剧悲观人气

2011年4月11日，美国加州洛杉矶，图为雪佛龙旗下的一处加油站。 REUTERS/Fred Prouser

路透纽约7月21日 - 今年余下时间和明年上半年美国原油前景本已黯淡，交易商本周警告称，成品油供应过剩使情况更加悲观，因近期较远期期货价差已触及五个月最阔水准。

持续大量供应在冬季时打压了原油价格，美国原油期货价格2月时触及12年低点。随着供应中断和减产幅度加剧，原油价格大涨，价差在5月时急剧收窄。

但库存汽油和原油数量相当高，再加上预期原油产量将增加，使交易商对2016年底和2017年初的价格前景更加悲观。

周三美国9月原油期货较12月期货贴水幅度一度高达2.23美元，创下今年以来最阔水准。

这一价差的成交量上升，触及逾1.9万口的纪录高位，或约为1,900万桶原油。

12月价差目前交投最为热络；2016年12月美国原油期货较2017年12月期货的贴水幅度上周走阔至4.11美元。周三贴水幅度为3.92美元，成交量为逾1.5万口。

5月时，12月价差曾收窄至仅50美分，创2014年11月以来最窄。

北卡罗来纳的一位交易员说，市场担心汽油供应不会在2016年下半年被消化，这将导致炼厂削减加工量，进而出现新一轮原油供应过剩。

但他也说，短期担忧给近月合约带来的压力更大。

据美国能源部称，原油库存已连续第九周下降，但仍处于5.195万桶的同期历史高位。

“市场或许正在调整以因应现实，即一方面原油库存不会迅速减少，另一方面随着炼厂维修季的到来，库存问题还会变得更加严峻，”康乃狄格州Commodity Research Group的资深合伙人Andrew Lebow说。

截至上周，约有2.41亿桶汽油存放在储油罐中，至少是25年来的同期(即美国驾车出行高峰期)最高水准。

由于炼制汽油的利润率大跌，部分炼厂已见减产。

与此同时，自6月初以来，美国石油钻探业者的活跃钻机数净增32个，这是自去年夏天以来最大的九周增幅。

此外，2017年6月交割的期货较同年12月期约贴水达到1.66美元，为2月来最阔水平。这与周三的水平相当接近，当时一度贴水达1.37美元。

交易商与经纪商表示，生产商的对冲当然也产生影响，令2017年期约与价差持续承压。Laredo Petroleum (LPI.N) 上周表示，该公司早在7月初便对2017年石油期货避险约200万桶。

企业已经屈服于油价低迷，因为担心出现另一波跌势，因此目前正寻求锁定获利。油价在6月初升至每桶51美元后，周三美国原油结算报44.94美元。

伦敦一名经纪商表示，即使油价位于当前的低水平，生产商仍锁定产出，这表明供应过剩的情况将持续下去。(完)