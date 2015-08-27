焦点：美国股市急跌 部分投资人忧心熊市进逼

8月25日纽交所收盘时显示屏上的道琼斯工业指数。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月26日 - 标准普尔500指数在六天内大跌了11%后，一些基金经理人及美股分析师认为，2009年以来首次出现熊市的可能性升高。

大多数的涨势，其修正--10%的跌幅--都是短暂的，因投资人总是准备进场承接，押注低利率及缓慢但稳定的经济扩张将会拉抬股市。股票回购及高股息也助股市投资一臂之力。

尽管股市已从5月底的峰值下跌一些，但似乎鲜有人感到担忧，即使买气也下滑。

大约一周前情况有所改变，中国股市大跌重创全球市场，造成大宗商品价格重挫，并引发对企业获利和经济成长的担忧；同时，也令人怀疑在多年来宽松货币政策后，央行的支持能否让情况变得不同。

“我认为，出现熊市的可能性很高，”Jones Trading首席市场策略师Mike O'Rourke表示，“以前支持经济复苏的动力现在都已变成阻力。”

美国市场周三反弹，让投资人获得喘息之机。美股标普500指数涨3.9%至1,940.51点，这意谓着股市要进入熊市格局--即较收盘高位下跌20%，就要下跌逾200点，至1,704点左右。

然而需要担心的问题还很多，排在首位的就是中国经济放缓问题，外界预计中国经济增速或为二十年最慢。与此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)进行近十年来首次加息或也箭在弦上。

中国经济不够强劲，再加上美国加息，有可能阻碍美国缓慢的经济增长并令美元走强，进一步削弱第二季度企业获利预期。对这些不利因素的关注以及一些人认为市场估值较高，降低了投资者的买进意愿。

人气变化的突出表现是在周二，当日标准普尔500指数较盘中高点收跌4%，令部分人意识到投资者并没有逢低买进。

“收于盘中低点是一个很重要的讯号，”满地可银行私人银行投资长Jack Ablin称，“经济稳健，但金融市场进行一定程度调整的时机已成熟。”

股市大跌还导致波动性大幅上升。衡量投资者担忧程度的芝加哥期权交易所波动指数.VIX上升25点至53.29点，为2009年1月以来最高点。但此后该指数有所回落，周三收于30.32点。该指数超过30点意味着一段时期内担忧程度上升。

“该指数目前近于危机时的水平，”Interactive Brokers LLC的首席市场分析师Andrew Wilkinson称。

面对股市剧震，投资者增强了对亏损的防范。对所有美国上市股票和指数的看跌期权与看涨期权数量之比，达到近四年最高水平。

“我的感觉是，人们在对整个投资组合做对冲，特别是在波动率指数大幅上升的情况下。这是恐慌推高溢价的典型例子，”Wilkinson说。

根据期权分析公司Trade Alert的数据，周二总体看跌期权与看涨期权仓位之比10日移动均值为1.1，是2011年10月以来最高水准。

**解析**

当然一些策略师说，最近的股市剧烈震荡早就该出现了，而且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近升息的情况下，股市震荡也应不足为奇。

PNC Asset Management Group的投资长Bill Stone表示，标普500指数上次录得10%或更大跌幅是在2011年8月，已经时隔四年，是出现这种跌幅的平均时间间隔的六倍。他说，这么长的间隔导致投资者过度自信，并使股市估值过高。

Stone预计，该指数不会出现20%的跌幅，而达到这一跌幅即可界定为熊市。

他指出，美国房市改善，就业数据强劲，及人民币贬值或令利润率好转，均可望有助于企业获利在下个财报季表现优于分析师预估。

然而，企业获利预估并未大幅下调。据汤森路透数据显示，标普成份股未来一年每股盈余(EPS)料为123.84美元，标普市盈率(本益比)将为15.1，大致符合历史平均水平。

整体获利预估较一个月前下降1%，当时市盈率为16.8，但成长疑虑可能迫使分析师下调预估，股价有可能不得不继续下行。与销售相较之下，Ablin称他相信股价高估10-15%。

Sundial Capital Research的Jason Goepfert表示，在周三上涨以前，标普500指数连续四个交易日跌幅达1%或更多，为2009年3月创下熊市低点以来连跌逾1%最长的纪录。

新加坡Northern Trust投资策略长Jim McDonald表示，未来几周市场波动状况将影响美联储会否决定在9月会议升息。然而，即使经济数据表现强劲，他仍认为市场不会出现反弹。

“我们不应期待市场会就此展开上行走势，”他称，“市场需要一些时间才能复元。”(完)

(编译 戴素萍/孙国玉/王颖/龚芳; 审校 徐娜/张荻)

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