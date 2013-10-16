焦点：沃尔玛国际业务放缓 将在巴西和中国关闭约50家店

* 沃尔玛在巴西和中国关闭约50间店

* 沃尔玛将在美国开设更多小型商店

* 美国沃尔玛将透过大卖场来向小型商店供货

* 预期明年营收成长3-5%

* 股价收低0.31美元，报74.37美元

记者 Jessica Wohl 编译 王冠中/戴素萍/李婷仪/于春红

路透10月15日 - 全球最大零售业者沃尔玛(WMT.N)高管周二表示，预期明年营收成长略微增强，因公司调整策略，例如在美国开立更多小型商店，并且关闭巴西和中国50间业绩不佳的商店。

沃尔玛执行长Mike Duke称，该公司认为全球经济艰困且难以预期。一周前，国际货币基金组织(IMF)下调了全球成长预估。

沃尔玛预期本财年度整体营收升至4,750-4,800亿美元，约较上年度的4,661.1亿美元成长1.9-3%。沃尔玛财务长Charles Holley在与投资者和分析师的会议上称，对于明年2月展开的新财年度，公司预期营收成长3-5%。

Holley称，失业率下滑等正面的经济迹象，再加上沃尔玛改善销售规划、展店和电子商务等努力，使得该公司有信心明年营收能加速成长。

然美国消费者仍然承受压力，因所得税提高、汽油和食品价格上涨，加上政府关门，使得消费者看紧预算。

沃尔玛并非等到假期旺季才来大打价格战。迄今是其最大业务的美国沃尔玛，正对各项商品展开低价促销；同时山姆会员店(Sam's Club)自10月30日起也将提供会员折扣手册，因两家连锁店都试着在第四季初拉抬买气。

有逾100万人已为假期预购商品，这让沃玛尔的美国购物者可以保留商品并分期付款。Holley对记者表示，前五大热门预购商品中，有四项都是移动产品，包括谷歌(GOOG.O)Nexus平板电脑、惠普(HPQ.N) HP 2000笔记本电脑、海信Sero 7平板电脑，以及Fuhu的nabi 2 Kids平板电脑。

**无薪假冲击**

沃尔玛美国区执行长Bill Simon表示，沃尔玛美国认为有不错的获利表现,但对营收不是很满意。

他并称，沃尔玛美国的同店销售在7月底止的13周意外减少0.3%；其中排名在最后10%的大型超级购物中心同店销售减少了7.5%。

沃尔玛美国表示，其正试着以其超级购物中心作为“交叉卸运”(cross docks)中心，供货给邻近的小型商店。此举可以协助沃尔玛维持存货并削减成本。

Bill Simon说，利用超级大卖场后面的空间做为每日发货给较小分店的“小型迷你仓库”，如此一来就不需要动用53英尺长的货柜车把货物从分销中心送至较小的分店。

出席周二会议的IGD专案经理Stewart Samuel表示，沃尔玛按市场进行安排，而不是按店铺进行安排，“这是他们仓储设施策略的根本转变”。

Samuel说这类努力，以及持续投资于电子商务，假以时日应可获得回报。沃尔玛预计2015财年电子商务营收可达130亿美元，今年预计是100亿美元左右。

成千上万名联邦员工因政府预算僵局被迫放无薪假，Simon说民众如果领不到薪水，就会扣紧荷包。

沃尔玛周二股价收低0.31美元或0.42%至74.37美元。到周一为止，今年股价累计涨幅为10%，落后同期标普500指数.SPX的19.7%涨幅。

**国际业务增长放缓**

沃尔玛仍致力于降低运营支出增长速度，使其慢于营收成长。总体来说，今年资本支出将为120至130亿美元，明年将为118至128亿美元。

沃尔玛国际业务部门执行长Doug McMillon表示，该公司将在巴西和中国关闭约50家表现不佳的店铺。该公司表示，将要关闭商店在上述每个市场的营收比重约为2-3%，不过沃尔玛也在开设新的店铺。

沃尔玛美国公司首次计划开设更多的小型商店。该公司计划2015会计年度开设235至265家商店，其中约120至150家是小型店铺。该公司计划本会计年度开设约245家商店，略高于此前预估。

沃尔玛目前计划今年新开设3,400万平方英尺店铺面积，低于原先预计的3,600至4,000万平方英尺。明年计划开设3,300至3,700万平方英尺，其中多一半开设在美国。该公司在国际市场的增长速度可能持续放缓。(完)

(编译 王冠中/戴素萍/李婷仪/于春红; 审校 徐文焰/张涛)

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