焦点：66年来两岸领导人见面写下历史新页 但无助台湾执政党低迷选情

2015年11月7日，台湾海峡两岸领导人习近平与马英九在新加坡举行会晤。 REUTERS/EDGAR SU

记者 高洁如

路透台北11月7日 - 66年来第一次，两岸领导人习近平和马英九周六在新加坡会面，写下历史新页。政治评论学者认为，这次会面料巩固两岸在和平稳定的基础下续向前行，但恐无助于国民党低迷的选情。

习近平及马英九的会面，是两岸自1949年分治以来，双方领导人首次会面，也是两岸关系的新里程碑。在双方公开谈话中，多次重申将维持和平的现状，并且深化双方的交流合作。

〞两岸冰冻66年以后的见面..这次会面算是历史的一小步，但要说区域和平的一大步，恐怕还要观察。〞台湾中山大学教授廖达琪说。

她认为，本次两人的会面会谈的内容，台湾方面关注的焦点和议题，比如货贸协议、参加亚投行、陆客中转等，都还是仅只于技术层面的谈判。对于两岸未来可能的政治发展，双方并未提出更有创意的想法，是比较可惜的地方。

台湾中山大学大陆研究所教授林德昌认为，两岸领导人历史性的会面，对目前国民党低迷的选情恐怕助益不大。因为马英九强调的过去七年两岸关系的巨大成果，看来好处并未落实到台湾基层社会。

〞目前台湾社会的青年对两岸关系是无感的，国民党该思考的是(两岸关系和平红利)如何落实到社会上，〞林德昌说。

台湾在野的民进党主席--蔡英文，也是2016年大选的候选人，目前在本地媒体的各民调上领先。本地媒体最新民调显示，马习会前夕大选候选人支持度，民进党蔡英文仍以42.9%，遥遥领先国民党朱立伦的20.0%，未受影响。

时隔66年，两岸领导人习近平、马英九周六在新加坡首次历史性会面。双方握手长达逾1分钟，并互称“先生”。习近平在致辞中表示，两岸领导人会面，将翻开两岸关系历史性的一页，“海峡隔不断兄弟亲情”。

会后马英九也表示，50分钟的闭门会议里双方谈及货贸协议、两会互设机构、陆客中转等问题，以及陆委会、国台办首长之间设立热线，以处理紧急与重要问题。

**台湾股市料中性反应**

元富投顾总经理刘坤锡则认为，相较1992年〞辜、汪会谈〞的两岸破冰，这次两岸领导人见面，等于为未来两岸领导人〞筑路〞，但未来走与不走还是要再看后续台湾的继任者。

他也认为，针对这次马英九提及多个项目，包括陆客中转、货贸等议题，尚看不到实际进展，此外，比如货贸协议就算能够在短期内谈定，未来审议可能还是要回到立法院，这快速过关的机率看来还是很小。

〞这对股市影响很中性，〞刘坤锡表示。

第一金投顾董事长陈奕光则认为，若是台湾能够加入亚投行，包括水泥、营造、玻陶、建设股将会受惠，基本的内需型原物料股有帮助；或是两岸若加强学术文化交流的部分，对台湾的文创产业、观光产业应可受惠。

不过，他也说，这次的马习会成果尚不明确，对台湾经济的实质贡献尚不确定。

台股周五大跌1.77%，报8693.57点，因忧虑美国12月可能升息的可能性加大，且市场对历史性的两岸领导人会议的激情似有退去。

**出现抗议声音**

在马习会后，民进党主席蔡英文在晚间表示，〞马总统带着黑箱的疑虑出发，即将带回来更大的争议。〞

尽管马习会在新加坡热闹登场，但今日台湾的经济部、总统府前、甚或是机场前，零星集结了不少团体人士、学生的抗议举动。

23岁的学生李少彣出现在抗议现场，她说，〞完全没有达到我们想要的诉求。〞(完)