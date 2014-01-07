焦点：叶伦提名获参议院批准 美联储迎来新掌门

* 参议院以56-26的投票结果通过对叶伦出任美联储主席的提名

* 叶伦为美联储100年历史上首位女性掌门人

* 叶伦上任之际正值美联储开始缩减购债之时

* 奥巴马还需填补其他几个美联储高级职位空缺

路透华盛顿1月6日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦周一获得参议院确认，将执掌美联储，此时正值美联储开始缩减刺激措施之际。

在现任主席伯南克于1月31日结束任期后，叶伦将成为美联储百年历史上首位女性掌门人，同时也是全球为数不多的女性央行领导人之一。

参议院投票结果是56-26。叶伦获得了民主党议员的大力支持，但也遭到许多共和党议员的反对。

美联储在2008年底调降指标隔夜利率至近零水准，并实施一系列规模购债行动，将资产负债表规模扩大至了逾4万亿美元。

现年67岁的叶伦几年来一直为这些努力辩护，称这降低了借贷成本并刺激了就业和经济成长。

现在这些政策似乎都在发挥作用：美国11月失业率降至7%的五年低点，2013年第三季经济增长率为近两年来最快。

叶伦作为美联储主席的主要任务可能将是带领该央行撤除激进刺激政策，首先将是缩减购债规模。

美联储已在12月开始行动，决定将本月的购债规模从以前的850亿美元减少至750亿。现任主席伯南克称，只要经济如预期般复苏，第三轮量化宽松(QE3)计划可能在2014年底前结束。

不少共和党人士和叶伦在美联储的几位同僚认为，早该动手缩减刺激政策，并警告称美联储资产负债表上的债券不断增加，可能引发通胀问题和资产价格泡沫。

“这种扩张性的货币政策不可能无限期地持续下去，而不会对经济造成实质性的持续伤害，”共和党参议员CharlesGrassley说。

尽管存在这种顾虑，但分析师总体而言认为，只要通胀率仍远低于2%的联储目标，叶伦就将坚持一贯的“温和”政策立场。

叶伦长期以来一直认为，如果是作为对抗高失业率的代价，美联储应当容忍稍微偏高的通胀率。但她也赞成在感受到通胀威胁时采取必要的升息行动。

“她是一个很强势的人，但也乐于倾听他人的意见，而且善于学习，”William R. Rhodes GlobalAdvisors的总裁Bill Rhodes表示，“我认为外界可能低估了她的能力。”BillRhodes亦曾担任过花旗集团的资深副董事长。

由于奥巴马第二个任期已开始一年，叶伦出任美联储主席的提名获得通过，意味着他在最后这个总统任期结束后仍将具有对经济政策的影响力。

尽管美联储去年12月决定缩减购债规模并制订了行动路线图，但叶伦治下的美联储仍将有充足的回旋余地。如果经济复苏停滞，她可以等一等再进一步削减购债；如果就业市场意外强劲，她也可以加快削减步伐。

预计奥巴马将提名前以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)接替叶伦担任美联储副主席。费舍尔是美籍以色列人。

但他还至少需要找人填补美联储七人理事会中的两个空缺。一个是美联储理事杜克8月离任后留下的空位，另一个是预计拉斯金不久后赴财政部就职将产生的空位。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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