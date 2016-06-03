焦点：投资人取巧押注人民币走贬 恐引发新一轮震荡

2010年12月30日，图为多枚人民币硬币压在百元面值的纸币上。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海6月3日 - 投资人用各种取巧方式来扩大对人民币下跌的押注，以期从中获利，这提高了人民币遭遇新一轮震荡的风险。就在几个月前，人民币震荡走势吹皱全球市场一池春水。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月或7月升息的预期升温，已经让许多其他货币压力不小。人民币5月贬值1.5%，为去年8月除外的最大月度跌幅，来到接近2011年时的交投水准。

那些预期人民币将续贬的投资人，正采取各种手段来规避中国央行的掌控。中国人民银行去年和今年初大举干预境内和离岸市场，以试图迫使投机客远离人民币市场。

投资者的策略包括开立进出口假发票以在海外囤积美元、买进比特币，以及作空港股.HSI.HSCE。港股与美元兑人民币汇价走势紧密关联。

人民币贬值将为中国出口商提供些许喘息之机，但也会令投资者及决策官员回想起去年人民币贬值时令人不安的回忆；当时股市崩跌且人民币走贬，引发资金逃离中国及当局空前的干预行动。

中国在去年8月让人民币贬值，并在今年1月容许更大幅度贬值之后，此后人民币已大致持稳。

数据显示中国第一季末经济有所回升，为人民币提供些许支撑。但接踵而来的数据则表明经济再度下滑。中国2015年经济成长率创25年来低位。

再加上迹象显示美联储正摩拳擦掌准备再度升息，令人民币重又承压，投资者纷纷想方设法，意图自人民币贬值当中获利。

**押注人民币贬值的方式**

比特币(bitcoin)价格本周攀升至近两年高位，且成交量劲增。行业消息人士指出，约莫95%的比特币是在中国交易所进行交易。

“人民币持续疲软促使更多敢于冒险的中国投机客将比特币交易当作‘有风险的’避风港，”伦敦虚拟货币分析网站CryptoCompare的执行长Charles Hayter称。

中国银行上海分行贸易金融部总经理张欣元称，中国国家外汇管理局(外管局)正在核查原油转口转卖业务的真实性，“力度是非常大的”。

张欣元称，外管局“确实查出了很多虚假”。外管局对此不予置评。

虚假贸易是规避资本控制、将资金转移到海外的常见手段。

汤森路透数据显示，近几周人民币无本金交割远期外汇(NDF)交易量反弹至12月以来最高水平，尽管其与现汇价差保持稳定。海外投资者常利用NDF对人民币进行投机。

“近期NDF交易量增加反映出对美联储加息预期的变化，”资产管理机构East Capital的香港合伙人Karine Hirn称。

离岸人民币市场曾在中国干预之后萎靡，今年NDF市场则恢复了活力。

上海常春藤资本(Ivy Capital)的基金经理Shen Weizheng正在做空香港股票，认为这与人民币走势关联度很高。

“美国加息势必会给人民币带来压力，对资本市场也有巨大影响，”他表示。

**美元为王**

国际金融协会(IIF)4月时表示，去年流出中国的资金估计达6,740亿美元。IIF说，今年外流情况虽已放缓，但万一出现对人民币“无序”贬值的忧虑，那么资金或将再次加速外流。

一些分析师表示，今年资本市场外流减速，并非反映了中国人民银行战胜投机客的主流看法，而是说明美联储决定缓步升息之后，市场压力减轻。

“北京当局在安抚市场方面的功劳并不大，”佳富龙洲的中国研究主管白安儒(Andrew Batson)在研究报告中称。

由于对美联储升息的预期再度升温，投资者预计人民币兑美元将稳步走低。

资产管理公司Millenium Global的全球经济及策略主管Claire Dissaux称，预计到今年底时，人民币兑美元将跌至6.8-6.9。周四人民币兑美元报在6.58。

路透调查显示，人民币兑美元到2017年5月底时将报6.75。

但预计人民币不太可能出现类似去年8月的一次性贬值，部分原因在于去年的贬值曾招致全球批评声浪。

“对中国人行而言，它希望缓慢地建构市场预期，避免再度出现去年那种‘失控的实验’，”澳新银行(ANZ)驻香港首席中国分析师Raymond Yeung说。

美元/人民币与香港恒生指数走势图表：tmsnrt.rs/1OZMCmS

(完)