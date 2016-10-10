综述：人民币兑美元创逾六年新低 监管与市场博弈进入新阶段

作者 张金栋

路透上海10月10日 - 国庆长假后首日，人民币兑美元中间价一举跌破6.7元关口，并带领即期汇价同创逾六年新低。人民币暴跌虽主要反应假期间国际市场动荡，但监管层放弃此前坚守了三个月的“关键点位”，表明其将容忍更大的汇率波动，年内汇价或逐渐向6.72-6.73元区间靠拢。

分析人士并指出，中间价遵循市场化定价，未现明显“人为调整”，短期内可能被市场理解为对前期维稳政策的松绑，从而增加部分购汇需求，施压人民币；但这也是监管和市场相互试探、博弈的过程，因为中长期看，中国较好的经济基本面料会限制人民币贬值空间。

“央行希望在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间寻求平衡，并将坚定不移地继续推进汇率市场化改革。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，“近期汇率预期有所稳定，预计中间价突破6.70整数位对金融市场和经济主体的行为扰动有限。”

中国金融40人论坛高级研究员、国家外汇管理局原国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反应，一方面反映了新的汇率机制运行结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

人民币兑美元中间价周一报6.7008元，较上日大跌230点；人民币兑美元即期开盘后亦一度重挫逾350点至6.7051元，目前略回升至6.7019元。离岸人民币兑美元盘中亦曾跌逾70点下探至6.7150元，目前维持在6.71元附近交投。

中国国庆节期间（10月1日至7日），美元指数大涨超1%，因美联储年内加息预期上升，且英镑暴跌；而假期间公布的数据显示，中国9月外汇储备下滑幅度较7、8月明显增大，达到188亿美元，暗示9月银行结售汇逆差压力仍较大，市场贬值预期较强。

而根据“收盘价+一篮子货币变动”的中间价定价机制，人民币中间价今日跌破6.7元并不意味着汇率形成机制有明显变化。

招商银行总行资管部高级分析师刘东亮称，过去12个月来看，人民币中间价走势相较美指更弱，料这种关系仍将持续，“如果美指继续保持强势，预计中间价与即期汇率将续跌，但市场对汇率逐渐‘脱敏’，预计不会激发严重的购汇潮。”

中国外汇交易中心周一发布的评论员文章也指出，今日人民币中间价较节前有所贬值，但与发达经济体和其他新兴经济体货币相比，贬值幅度相对较小，CFETS测算的人民币汇率指数仍是升值的。参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.27%至94.32；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。

**汇率前景没那么糟**

人民币盘中跌至逾六年新低，可能意味着监管层对汇率波动容忍度不断提高，汇率波动或进入新区间，但也不可能出现单边贬值走势。随着汇率进一步调整，客盘结汇需求也可能逐渐释放，结售汇失衡的概率并不大；未来仍需看市场对均衡汇率水平如何理解和美元走势，以及监管层的最终态度。

分析人士并指出，随着人民币正式进入SDR(特别提款权)货币篮子、贸易顺差规模季节性扩大、以及中国债券市场对外开放，中国外汇供应情况将逐步改善。同时，经济主体偿还外债的动能基本告一段落，增加持有对外资产的需求基本平稳，这决定外汇需求逐步趋稳。

中国银行国际金融研究所研究员王有鑫认为，“目前短期市场情绪出现问题，中期资本出现外流，但长期基本面仍然向好，当前要做的是要稳住市场情绪，并加强资本流动监管和防控。”

管涛指出，中国实行的是有管理的浮动汇率，如果新机制运行下市场反应并不是太大，估计央行不会出手干预；但如果大幅波动并影响到市场对汇率的预期，央行也不会坐视不理，毕竟现在的情况比去年8、9月和今年初好了很多，外汇净流出的压力明显减少。

他并认为，从国内的经济形势看，虽然宏观数据不是那么乐观，但从微观领域看，实体经济并没有那么悲观；另外近期国内楼市的调控对挤掉经济的泡沫是有好处的，从这个角度看，经济稳，金融稳，汇率就会稳。

监管已做出调整，后续将看市场如何“回应”。如果市场对均衡汇率的理解和监管的理解趋同，则放松维稳将提升汇率弹性，对推进汇率市场化将起到正面效果；但若市场与监管的理解差距较大，则监管仍难明显撤出干预。

业内人士并指出，人民币汇率的关键考验在年底前那段时间，美联储加息预期可能会对汇率形成较大冲击，但监管层仍完全有能力把握主动权，确保汇率不出现失控。

“（今天中间价）就有政策意图在里面，可能要放了，...未来市场取决于大家对均衡汇率的理解和认可。”一股份行交易员称。（完）

（路透北京中文部李文科对本文亦有贡献）