焦点：中国央行拟开启外汇交易夜盘 加速冲刺SDR

路透北京10月14日（作者 李铮/李文科） - 中国央行正在为冲刺SDR加速推进外汇市场的对外开放。继早前允许境外央行类机构进入中国银行间外汇市场后，央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者进入。

分析人士并指出，延长交易时段亦是推进人民币国际化的必要步骤，有助于实现中国外汇市场与国际市场的联动，并达到IMF特别提款权（SDR）所要求的人民币汇率境内外汇率一致的要求。

三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。一位接近央行的权威人士称，该政策应该很快就会出台。

“这种延长，可以实现对两大时区的覆盖，有助于夯实在岸价格对离岸价格的主导力量。当然，亚洲夜盘如何确保高度的流动性，仍是一个巨大挑战。如果亚洲夜盘成交稀薄，而海外则属于工作时间，成交密集，则会反作用于境内。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。

他指出，延长汇市交易时段主要满足SDR所要求的在“全球主要外汇市场”广泛交易的要求，所谓“主要外汇市场”，SDR初评报告指出，不是一个地理区域概念，而是时区概念，即亚洲时间、欧洲时间和北美时间，至少应覆盖其中两大时区。

有交易人士指出，此前中国外汇交易中心在进行c-swap系统升级的时候已预留空间，一度将有效时间改为23:30，虽然后来被改回目前的收盘时间，但可见外汇交易中心在技术上已为延长交易时段做好了准备；而现在不少银行已开始为外汇交易夜盘做准备。

中国社科院国际金融研究室肖立晟博士认为，这是央行加快人民币国际化，促进境内外汇率趋同的步骤，“央行为了加入SDR做了很多事情，现在汇率逐渐平稳，此举促进汇率更加国际化，是人民币国际化配套的措施。”

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮持相似观点。他表示，延长交易时段加速中国外汇市场融入全球汇市，并有利于在岸价格填补夜间时段真空，完善人民币价格发现机制，加强离、在岸市场的互动，某种程度上也便利了企业开展外汇业务。

路透已就此事联络中国央行，但暂未获得其评论。

中国央行副行长易纲8月中在完善人民币对美元中间价报价吹风会上曾表示，未来要加快推动外汇市场对外开放，包括考虑延长外汇交易时间，研究在伦敦、甚至纽约开市后，可以有怎么样更好的衔接，促进形成境内外一致的人民币汇率。

**夜盘初期对汇价影响甚微**

市场交易人士认为，外汇交易一旦开启夜盘，初期对人民币汇价的影响甚微，央行可能主要是为了加入SDR的政治考量，毕竟目前夜盘交易的需求并不多，因此亦不会对目前相对稳定的人民币汇率构成冲击。

“（夜盘）刚开始可能不会有人做的，客户也不会，银行的网店也不允许开那么晚，自营不太会，因为这些需求日盘都能解决，这主要也是为了加入SDR的政治意图吧。”一外资行交易员指出。

该交易员指出，如果考虑境外央行参与国内银行间市场交易，其交易量规模也不会太大，对汇价影响很小。而与美国开盘时间重合部分则可能会受到美国数据的一些影响，但总体而言，人民币汇价仍在央行掌控中。

但亦有一位股份制外汇交易员指出，考虑到对冲基金和国外的央行，境内要延长这么长的交易时间，对业务安排，客户交易，资金调拨都要重新评估。

从长期而言，肖立晟博士强调，央行开启外汇交易夜盘将促进境内外汇率趋同，并有助于中国外汇市场与国际市场接轨。

“仅仅境外央行的话，影响不大，境外央行需求比较小，储备，货币互换等，并没有太多投机性的需求。”肖立晟称。